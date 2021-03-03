Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию

Совет Федерации РФ одобрил закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Проект закона был одобрен в среду, 3 марта, на пленарном заседании СФ РФ.

Согласно закону, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

За агитацию в неположенном месте или время для физических лиц штрафы составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (на данным момент — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас штраф — от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей), для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (на данный момент штраф — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей).

За размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено законодательством, а также в зданиях, помещениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев этих объектов штрафы составят для физических лиц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (на данный момент штраф — от 500 до 1 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас штраф — 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей), для юридических лиц штрафы составят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (на данный момент штраф — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей).

Кроме того, закон предполагает увеличение максимальных штрафов за изготовление и распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для физических лиц штрафы увеличатся с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — с 3 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В середине февраля Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах.

Авторами документа стали депутаты Госдумы Сергей Боярский, Валерий Иванов, Дмитрий Ламейкин, Ирина Марьяш, Дмитрий Сватковский, а также глава комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Поправки внесены в ст. 5.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

О внесении законопроекта на рассмотрение в Госдуму стало известно 20 ноября прошлого года.