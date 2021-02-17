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Госдума увеличила штрафы за незаконную агитацию на выборах

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Государственная дума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах. Соответствующий законопроект опубликован в среду, 17 февраля, в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

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«Для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до 5-20 тыс. руб. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тыс. руб. (вместо нынешних 2-5 тыс.), для юридических — от 100 тыс. руб. до полумиллиона (в настоящее время 20–100 тыс. руб)», — говорится в тексте.

Кроме того, закон позволяет привлечь к ответственности за изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также размещение их без разрешения собственников или владельцев.

Авторами документа стали депутаты Госдумы Сергей Боярский, Валерий Иванов, Дмитрий Ламейкин, Ирина Марьяш, Дмитрий Сватковский, а также глава комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Поправки внесены в статью 5.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

О внесении законопроекта на рассмотрение в Госдуму стало известно 20 ноября прошлого года.

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