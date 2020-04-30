Принять и простить: россиян хотят амнистировать по лёгким статьям КоАПа

В России предлагают впервые объявить амнистию по лёгким статьям КоАПа — для смягчения негативных социально-экономических последствий распространения COVID-19. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его авторы депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко предложили простить россиянам штрафы в том числе за большинство нарушений ПДД, безбилетный проезд, мелкие хищения и др. Это поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации, считают они. Такое мнение разделяют в большинстве фракций Госдумы. Подобная разовая акция возможна, но главное, чтобы люди понимали: прощать штрафы постоянно им не будут, считают эксперты.

Реальная поддержка

Как выяснили «Известия», в Госдуму в ближайшие дни будет внесен проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Его авторы вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко предлагают простить россиянам штрафы по более чем 30 статьям КоАП. Это необходимо для смягчения негативных социально-экономических последствий СOVID-19, считают они.

В том числе предлагается простить нарушения правил дорожного движения — речь о главе 12 КоАП, за исключением ст. 12.8 («Управление авто в нетрезвом виде») и 12.26 («Отказ от медосвидетельствования»). Кроме того, россиян хотят избавить от штрафов за мелкие хищения (ст. 7.22), нарушение правил охоты (8.37), невыполнение сроков подачи налоговой декларации (ст. 15.5), появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21), безбилетный проезд (11.18) и др.

коап Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Амнистия объявляется под какое-то общественно важное событие, таким является празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому документ будет внесён в нижнюю палату до 9 мая. Постановление готовилось фракцией ЛДПР задолго до пандемии COVID-19, из-за которой были значительно расширены составы правонарушений амнистируемых , — рассказал «Известиям» глава комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Госдумы, зампред фракции Алексей Диденко.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что нижняя палата еще ни разу не объявляла амнистию по административным статьям, ранее речь шла исключительно о нормах Уголовного кодекса.

— Сейчас мы считаем, что важнее провести именно такую амнистию, так как коронавирус серьезно ударил по экономике и платёжеспособности граждан. Поэтому мы предлагаем провести амнистию исключительно для физических лиц и по статьям, которые не являются тяжкими. Например, что касается нарушений правил дорожного движения, для нетрезвых водителей наказание следует оставить, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что правильно было бы простить населению какие-то мелкие штрафы, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.

Тем не менее, как писали «Известия», в 2019 году только за нарушения ПДД россиянам было выписано 142 млн штрафов на 106,5 млрд рублей, из них более 80% — с помощью камер. Эти доходы идут в региональные бюджеты.

коап Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов назвал инициативу коллег разумной и заслуживающей поддержки.

— Потому что экономическая и социальная ситуация непростая, у людей просто нет денег. Кроме того, раздражение в обществе сейчас накапливается, а отказ от мелких штрафов мог бы его как-то нивелировать, — отметил он.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил «Известиям», что коммунисты готовят к внесению аналогичную инициативу.

— Мы тоже разработали такой документ и планируем его внести в ближайшее время. Сейчас, когда многие люди оказались без работы или столкнулись с понижением зарплаты, еще и наказывать их рублём не стоит, — пояснил парламентарий.

В «Единой России» от комментариев воздержались до внесения проекта постановления в Госдуму.

Уместный гуманизм

С огласно ст. 103 Конституции, объявление амнистии относится к полномочиям Госдумы. В случае поддержки постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

В последний раз нижняя палата принимала решение об амнистии в мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда речь шла о статьях Уголовного кодекса за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия распространялась на впервые осуждённых. Речь шла о лицах, имеющих заслуги перед страной, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, а также выполнявших воинский либо служебный долг в Афганистане или в других странах, либо награжденных государственными наградами СССР или РФ. Также под амнистию попали одинокие женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-инвалиды, и некоторые другие категории граждан.

Член СПЧ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что если отмена штрафов — временная мера, и их не будут прощать постоянно, то ее можно поддержать.

коап Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Посыл депутатов правильный. Любое действие, направленное на поддержание социального и экономического положения граждан, которое сегодня ухудшается, можно оценить как позитивный шаг. Когда постановление будет внесено, его надо будет внимательно изучить, так как зачастую между предложением и законом бывает большая разница, — заявил «Известиям» правозащитник.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов назвал инициативу вполне разумной.

— Предложение об амнистии в связи с 75-летием Победы и завершением пандемии коронавируса представляется мне логичным. Вполне можно было бы отменить штрафы, вынесенные гражданам за административные правонарушения и нетяжкие уголовные преступления в течение года, например , — заявил он «Известиям».

По мнению эксперта, государство могло бы также гарантировать списание небольшой задолженности граждан по кредитам.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в данном случае демонстрация гуманизма и человеколюбия более чем уместна. При этом граждане все же должны понимать, что нарушать правила нельзя.