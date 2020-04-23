Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов

Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль — это лишь часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству в связи с COVID-19, которые могут войти в третий пакет антикризисных законов. Предварительный список профильная комиссия ГД направила главе кабмина Михаилу Мишустину, выяснили «Известия».

Глава комиссии ГД, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов рассказал, что речь идет о десятках новых мер, возможно, даже о сотне. На данный момент комиссия их дорабатывает. Он отметил, что меры разделены на шесть блоков: снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости населения, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. Особо депутат отметил возможность для любого вида бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы.

«Этот приоритет был объявлен президентом. Речь идет о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы. Чтобы все предприниматели, у которых действительно сложное положение, а не только те, кто подпадает под список отраслей, наиболее пострадавших от вируса, имели возможность взять субсидию на выплату заработной платы», — пояснил Дмитрий Сазонов.

Также, как выяснили «Известия», в числе предложенных правительству мер оказались тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, снижение НДС и налога на прибыль.

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Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов