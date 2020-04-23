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Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль — это лишь часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству в связи с COVID-19, которые могут войти в третий пакет антикризисных законов. Предварительный список профильная комиссия ГД направила главе кабмина Михаилу Мишустину, выяснили «Известия».

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Глава комиссии ГД, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов рассказал, что речь идет о десятках новых мер, возможно, даже о сотне. На данный момент комиссия их дорабатывает. Он отметил, что меры разделены на шесть блоков: снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости населения, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. Особо депутат отметил возможность для любого вида бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы.

«Этот приоритет был объявлен президентом. Речь идет о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы. Чтобы все предприниматели, у которых действительно сложное положение, а не только те, кто подпадает под список отраслей, наиболее пострадавших от вируса, имели возможность взять субсидию на выплату заработной платы», — пояснил Дмитрий Сазонов.

Также, как выяснили «Известия», в числе предложенных правительству мер оказались тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, снижение НДС и налога на прибыль.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов

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