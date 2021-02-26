Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму

Перенос выборов в Государственную думу невозможен, нецелесообразен и нереален. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в пятницу, 26 февраля, в ходе встречи с политологами.

«Мне кажется, надо заканчивать спекуляции на эту тему. Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов?» — поинтересовалась Памфилова.

По словам главы ЦИК, о переносе выборов в Госдуму не может быть и речи, процесс будет запущен скоро. Технически перенос невозможен, заключила она.

24 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. Он полагает, что досрочные выборы в ГД целесообразны на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства не ведется разговоров о возможных досрочных выборах в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.