Песков прокомментировал сообщения о вероятности досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства не ведется разговоров о возможных досрочных выборах в Госдуму.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. По его словам, досрочные выборы в ГД целесообразны на фоне эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Депутат выразил уверенность, что летом ситуация с эпидемией будет лучше, чем осенью.

По словам Пескова, он ознакомлен с заявлениями Жириновского, однако об обсуждении досрочных выборов ему неизвестно.

«Мне неизвестно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича, но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации президента таких разговоров не ведется», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге 25 февраля.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.