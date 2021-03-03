Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве до середины марта

«Барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Барическая пила» нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы «рухнем» на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц», — рассказал он «РИА Новости».

Тишковец добавил, что метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а в четверг «попрет холод», потом опять станет теплее, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».

«Такие смены воздушных масс под бешеным струйным течением, которые будут циклоны над нами проносить на высоких скоростях автомобиля. И это будет меняться очень быстро, а вместе с ним и давление», — подчеркнул синоптик.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России в выходные.