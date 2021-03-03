Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Китае назвали недопустимым вмешательство стран Запада в дела России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта
Мир
Военным Донбасса разрешили стрелять по позициям ВСУ
Мир
В Турции заявили о переговорах с РФ о покупке второго полка С-400
Интернет
Совфед предложил ввести в УК статью о запрете треш-стримов
Мир
Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции
Экономика
AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Татарстане
Общество
Прошедший февраль в Москве стал самым снежным за семь лет
Сюжет:

Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве до середины марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сплошным потопом: из-за резкого потепления Москва утонула в лужах
У коммунальщиков нет нормативов по скорости уборки воды с дорог

«Барическая пила» нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы «рухнем» на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц», — рассказал он «РИА Новости».

Тишковец добавил, что метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а в четверг «попрет холод», потом опять станет теплее, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».

«Такие смены воздушных масс под бешеным струйным течением, которые будут циклоны над нами проносить на высоких скоростях автомобиля. И это будет меняться очень быстро, а вместе с ним и давление», — подчеркнул синоптик.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России в выходные.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021