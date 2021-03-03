Используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Известно, что базу используют силы международной коалиции во главе с США. По данным телеканала, недалеко от места базирования военных упали 10 ракет.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Подробности произошедшего уточняются.

15 февраля район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу. В этой местности также располагается база США. СМИ сообщали, что в окрестностях упало пять ракет, две из которых — в непосредственной близости от американской военной базы, еще одна — в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле. Она уточнила, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела погиб один гражданский служащий и пострадали еще несколько представителей международной коалиции, в том числе американский военнослужащий и специалисты из Штатов.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США предупредили российских военных о готовящемся ударе по объектам Сирии за несколько минут до него. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.