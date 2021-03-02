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РКН заявил об ограничении в соцсетях доступа к информации по суициду

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Роскомнадзор фиксирует в социальных сетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора во вторник, 2 марта.

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Помимо этого Роскомнадзор заблокировал в 2019 году 800 интернет-страниц, упоминающих добровольный уход из жизни

«С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида», — рассказали в пресс-службе.

Для защиты детей приняты меры по пресечению распространения соцсетями таких призывов.

«На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что что родителей подростков предупредили о распространении в соцсети TikTok видео с опасными для жизни детей призывами. Взрослых призвали быть бдительными и оградить детей от таких роликов.

Администрация соцсети блокирует записи с такими призывами, которые появляются в различных аккаунтах.

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы заявили, что столичные школы предупредили родителей об этих призывах.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с распространением в соцсетях информации по теме детского суицида. Также он поручил принять меры по пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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