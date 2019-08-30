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Суицидальные сети: 20 тыс. пабликов очистили от опасных разговоров

Помимо этого Роскомнадзор заблокировал в 2019 году 800 интернет-страниц, упоминающих добровольный уход из жизни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Суицидальные сети: 20 тыс. пабликов очистили от опасных разговоров
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2019-08-29 16:10:06
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За семь месяцев Роскомнадзор заблокировал по просьбе Роспотребнадзора в четыре раза больше интернет-страниц с суицидальным контентом, чем за весь прошлый год. Помимо этого была удалена информация о способах совершения самоубийства из 20 тыс. пабликов. Однако практикующие врачи-суицидологи сомневаются, что все эти ресурсы действительно содержали опасный контент. Они полагают, что эксперты Роспотребнадзора не обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы корректно проводить оценку такой информации. Общественники, в свою очередь, призвали создать Федеральную службу по кибербезопасности. Иначе разрозненность тех, кто следит за порядком в интернете, просто усугубляет ситуацию.

Под присмотром психиатра

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Роскомнадзор за семь месяцев 2019 года удалил информацию о способах совершения самоубийства с 20 тыс. страниц в интернете и заблокировал еще порядка 800 страниц по просьбе Роспотребнадзора, сообщили «Известиям» в ведомстве. Стоит отметить, что по итогам всего 2018 года такая информация была удалена с 25 тыс. страниц, а заблокировано — 200.

Как пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре, именно Роспотребнадзор является уполномоченным органом для признания информации запрещенной к распространению на территории России. Он выносит решение, на основании которого Роскомнадзор ограничивает доступ к интернет-ресурсу.

Сам Роспотребнадзор больше недели назад обновил состав своего экспертного совета (в него вошли 14 человек), задействованного в оценке информации на наличие в ней способов совершения самоубийства или призывов к этому. Как и прежде он состоит только из специалистов ведомства разного профиля. Комментировать свою работу по поиску «суицидального» контента в Сети в Роспортребнадзоре «Известям» не стали.

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Вывеска на здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в Москве
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Однако практикующий клинический психолог, специализирующийся на суицидах, доцент Института общественных наук РАНХиГС, эксперт TherapyNow Джинна Литинская отметила, что поиском суицидального контента должны заниматься узкие специалисты.

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Сотрудники Роспотребнадзора не могут качественно проводить оценку такой информации, особенно касающейся призывов к совершению самоубийства. Для проведения подобной работы необходима совместная деятельность лингвистов и психологов очень высокой квалификации. Вероятность того, что специалисты Роспотребнадзора находят что-то, имеющее отношение к реальной суицидальности, близка к нулю, — сказала «Известиям» психолог.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

Оценкой суицидоопасности контента должны заниматься специалисты, которые разбирают в таком не простом, а, пожалуй, самом сложном разделе психиатрии. Это должны быть не просто психиатры, а суицидологи. Дело в том, что в этой области медицины большую роль, действительно, играют социальные факторы, в том числе и то, что мы видим в СМИ и соцсетях. Если любое упоминание темы суицида или самостоятельного уничтожения собственной жизни признавать суицидоопасным и вредным контентом, то тогда это будет превышением полномочий. В любом информационном пространстве затрагивается эта тема. А вот насколько корректно она затрагивается — это уже вопрос этики. Есть понятие «доведение до суицида», и этот вопрос должны решать психиатры-суицидологи, — сказал «Известиям» Андрей Шмилович.

Эксперт добавил, что понимает причины активности чиновников и их задачи оградить общество от опасного контента. Но эта активность должна быть разумной, подчеркнул Андрей Шмилович.

Опасные слова

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Врачи-психиатры считают, что непрофессиональный подход чреват тем, что действительно опасные вещи могут быть не замечены.

По мнению замдиректора НПЦ Психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анны Басовой оказать влияние на психику здорового человека с помощью информации в интернете, очень сложно. А того, кто находится на грани, к самоубийству может подтолкнуть всё, что угодно, точно также, как и удержать от последнего шага.

— Интернет не может быть единственным фактором, который подталкивает человека к уходу из жизни. Здоровый подросток, у которого в жизни всё хорошо, либо пощекочет себе нервы таким контентом, либо вообще не заинтересуется. А для человека, который уже стоит на грани, это может стать дополнительным толчком. Но есть и контент, который может удержать его от самоубийства. Например, существуют сайты, где люди, которые сами пережили суицидальную попытку или тяжелую депрессию, делятся своей историей. Но на взгляд непрофессионала такие ресурсы запросто могут попасть в список деструктивных, — сказала «Известиям» Анна Басова.

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Подавленная женщина у компьютера
Фото: Depositphotos
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По мнению медика, хорошо, если бы в каждом конкретном случае решение выносила комиссия из квалифицированных специалистов, в том числе кризисных психологов, специалистов в области образования, сотрудников правоохранительных органов.

По словам экспертов, для поиска информации на тему самоубийства эксперты Роспотребнадзора используют самые простые критерии — прямые упоминания слов, связанных с уходом из жизни, которые суицидальными на самом деле не являются.

В Сети используется много молодежного сленга, в подтексте которого можно углядеть призыв к самоубийству, например, «Убейся об стену», «Автор, выпей йаду» и другие. Но они на самом деле не содержат ни угрозы, ни призывов. Контент же, содержащий травлю и реально опасный, так не фиксируется, — пояснила Джинна Литинская.

— Мы не знаем, как технически происходит процедура оценки такого контента. Сейчас уже разработаны методы, которые детально анализируют текст не только по частоте встречаемых слов, фраз, но и составляют сложные взаимосвязи. Если содержание оценивает не программа, а человек, то хорошо, если это будет делать специалист, — считает Анна Басова.

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Единый контроль

Суицидологи отмечают, что блокировка страниц групп и сайтов, размещающих информацию о суициде, только подогревают интерес к ним среди молодежи. Полностью же закрыть их всё равно не получится, так как они имеют много зеркальных отражений в разных соцсетях и мессенджерах.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич в беседе с «Известиями» сказал, что из-за разрозненности организаций, ведущих контроль за интернетом, проблема в сфере кибербезопасности не решается, а вся эта деятельность в глазах общественности дискредитируется.

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Женщина за компьютером
Фото: TASS/DPA/Frank May

Помимо Роспотребнадзора контролем за контентом в интернете занимаются и Рокомнадзор, и Росмолодежь, и различные кибердружинники в регионах. Но нам нужна единая организация, например, Федеральная служба по кибербезопасности, которой можно передать функции существующих контролеров. Она же и будет проводить мониторинг соцсетей, экспертную оценку публикаций и блокировку сайтов, — сказал «Известиям» Александр Малькевич.

Общественный деятель также заметил, что необходимо принять Кодекс об интернете и собрать в нем все законы из этой сферы, а то у нас уже нормы одного закона начинают противоречить нормам другого.

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