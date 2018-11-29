Следственный комитет России: «Не надо демонизировать интернет»

За девять месяцев 2018 года 583 российских подростка, по данным Следственного комитета России, добровольно ушли из жизни, в 2017-м их было 692. По инициативе СКР ученые СПбГУ провели исследование причин деструктивного поведения несовершеннолетних и подготовили программу его профилактики, которая будет завтра представлена в Санкт-Петербурге. О том, что чаще всего становится причиной убийств и самоубийств, совершенных подростками, почему интернет практически не влияет на это и как решить проблему школьной травли, «Известиям» рассказал старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров.

— Когда и как проводилось исследование?

— Исследование было начато около года назад по инициативе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. СКР попросил ректора СПбГУ Николая Кропачева разработать программу профилактики саморазрушающего поведения несовершеннолетних, в том числе суицидального. Для этого СКР предоставил ученым материалы расследованных уголовных дел, у них была возможность получать необходимые сведения от следователей и экспертов. В итоге они выдали на-гора документ, который описывает, почему это происходит, и самое главное — что можно сделать.

— Будет ли запущена эта программа или всё так и останется рекомендациями на бумаге?

— Насколько мне известно, руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус встречался с и.о. губернатора Александром Бегловым и есть договоренность о том, что материалы исследований обязательно будут учтены при принятии управленческих решений.

— То есть реализовывать ее будут только в Петербурге?

— Этот вопрос уже не к Следственному комитету. Но причины и условия деструктивного поведения молодежи, которые в результате проведенного исследования были выявлены учеными в Питере, аналогичны для всех субъектов РФ.

— Что стало причиной для проведения исследования? Сколько убийств было совершено подростками?

— Причина вообще не в цифрах. Следственный комитет тревожит, что дети, в том числе и не достигшие 14 лет, возраста привлечения к уголовной ответственности, совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.

— А какова статистика по суицидам?

— По нашей статистике, больше всего несовершеннолетних — 800 человек — в России погибло в результате самоубийств в 2014 году. В 2017 году — 692, за девять месяцев этого года погибло 583 несовершеннолетних. Значительного роста числа самоубийств, совершенных несовершеннолетними, за последние годы нет. И не было, несмотря на громкие заявления отдельных представителей власти, общественников и журналистов. Для нас было важно, чтобы ученые определили истинные причины и условия, которые способствуют совершению суицида (или его попытке) несовершеннолетними.

— Печально известные группы в интернете вошли в перечень этих причин?

— Мы тщательно разбирались в рамках обязательного возбуждаемого уголовного дела по каждому случаю суицида или попытки суицида у детей. И пришли к выводу, основанному в том числе на результатах проведенных экспертиз, что каждый раз это было обусловлено комплексом причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних.

Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной противоправного или опасного поведения несовершеннолетних.

Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. В большинстве случаев ребенок принимает решение о лишении себя жизни под воздействием сразу нескольких факторов в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих. Проблемы в семье, часто внешне благополучной, в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ, затруднение в общении со сверстниками, увеличение потребления школьниками наркотических и психотропных препаратов, незанятость несовершеннолетних позитивной деятельностью и так далее. А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние.

— О чем конкретно идет речь?

— Психотравмирующие ситуации могут быть разными, для нас, взрослых, вообще малозначимыми. Неразделенная любовь — для ребенка это может стать самой серьезной проблемой в жизни. Или получил двойку. Ребенок хотел стать отличником, лучшим, но не смог. Либо над ним систематически издеваются в семье.

Во многих случаях попытка самоубийства или даже самоубийство носит демонстративный характер. Это последняя возможность ребенка привлечь к себе внимание взрослых, окружающего мира. Это реакция на то, что его не видят и не слышат.

И при этом в ряде случаев подростки демонстративно причиняют себе физическую боль, чтобы хоть таким образом обратить на себя внимание или физической болью заглушить боль душевную.

— После каждого громкого подросткового убийства или самоубийства появляются предложения — ограничить интернет, что-то запретить. Насколько запреты обоснованны и чем это вызвано?

— Могу только предположить. В ответ на реальные многочисленные случаи противоправного поведения несовершеннолетних кому-то кажется проще что-то быстро запретить, а не создать реально работающую программу, причем научно обоснованную, необходимых мер по противодействию этим явлениям. К тому же сразу возникают люди, предлагающие родителям очень простое и быстрое решение проблемы. Различные устройства, с помощью которых можно отслеживать детей, всевозможные компьютерные программы, ограничивающие доступ к негативной информации. А всё это — очень большие деньги.

Но ведь эти предложения никогда до конца не решают проблемы. Невозможно полностью спрятать детей от всех угроз реальной жизни и реального мира. Надо научить, как в нем выжить и как эти угрозы преодолевать. К тому же всё это уже проходили. Еще Фамусов в «Горе от ума» говорил о быстром способе разрешения проблем того времени: «Собрать все книги бы да сжечь». Ничего, увы, не изменилось.

— Часто ли возбуждаются уголовные дела по статье 110 УК РФ — доведение до самоубийства?

— Практически всегда в случае самоубийства либо попытки совершения самоубийства несовершеннолетним. Но количество направленных в суд уголовных дел, возбужденных по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), оказывается не больше 2,5% от количества возбужденных дел. Остальные уголовные дела прекращались за отсутствием события или состава преступления.

– А уже установлены причины недавнего самоубийства девочки из Смоленской области?

— Нет, их будут тщательно устанавливать. В каждом подобном случае проводятся необходимые экспертизы, в том числе и посмертные.

— Но ведь ее травили сверстники?

— Всё должно выясниться в ходе следствия. Пока можно предполагать и проверять все выдвинутые версии. СМИ сообщали, что у ребенка были особенности физического развития: проблемы с весом, со зрением. Ребенок предположительно мог быть изгоем среди сверстников. Длительное время могли накапливаться негативные эмоции. Ребенок мог не получить необходимой психологической поддержки в семье, в школе. Действия или бездействие конкретных должностных лиц и ведомств, которые были обязаны вникать в сложившуюся ситуацию и принимать необходимые меры, получат уголовно-правовую оценку в ходе расследования.

— Психиатры утверждают, что жертвы травли становятся не только самоубийцами, но и убийцами. Керченский стрелок подвергался буллингу?

— Я не готов сейчас об этом говорить, идет расследование. Но даже сейчас можно предположить, что у него были определенные проблемы. Он жил в неполной малообеспеченной семье. Возможно, он был одиноким и никому ненужным. А тогда ребенок, лишенный необходимого внимания, любви и поддержки окружающих, сам находит для себя выход из сложившейся ситуации. Природа не терпит пустоты — окопы, не занятые нами, занимает враг. Ученые констатируют, что большинство сексуальных маньяков в детстве стали жертвами сексуального насилия.

— Что можно сделать, чтобы предотвратить трагедии? К какому выводу пришли ученые СПбГУ?

— Если кратко, решать существующие проблемы нужно через семью, задействовать общеобразовательные учреждения, возможности дополнительного образования, обеспечить доступ к бесплатным кружкам, спортивным секциям, в том числе по экстремальным видам спорта, предотвращать негативные явления через систему ранней диагностики деструктивного поведения при обязательном участии школьных психологов и медицинских работников.

И для себя понять. Дети очень хорошо чувствуют лицемерие взрослых. Для детей плохо работают ограничения и уговоры — в основном только личный пример. Если я не курю и не пью, занимаюсь спортом, то мои дети не пьют и не курят и спортом занимаются. Я говорю правду — и они будут говорить правду. Я читаю книги и не зависаю в играх и соцсетях в интернете — и они будут поступать также. И так далее.

Необходимо проводить регулярные научные исследования. Это не должно быть инициативой только Следственного комитета. Должна быть нормальная государственная молодежная программа, и она должна быть основана на проведенных научных исследованиях ученых, а не только на выводах экспертов-общественников, зачастую без необходимого образования и опыта практической деятельности.