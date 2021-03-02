В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России

Россия не оставит без ответа новые американские санкции, но не будет действовать в ущерб своим интересам. Об этом заявил первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров во вторник, 2 марта.

Он подчеркнул, что относиться к санкциям США «нужно спокойно».

«Но, конечно, есть возможность нанесения ответных санкций. Не надо этого стесняться, это будет правильный ход», — сказал Джабаров «Интерфаксу».

Отвечая на вопрос о характере контрсанкций, сенатор отметил, что эта тема «требует согласования», поскольку необходимо вводить «ответные санкции, чтобы не навредить себе».

Ранее во вторник Вашингтон расширил санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Ограничения коснутся семи «высокопоставленных представителей» властей России, 14 организаций — из которых десять в России, три в Германии, одна в Швейцарии. Они будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже американский минфин опубликовал список лиц и организаций России, в отношении которых вводятся ограничения.

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые рестрикции, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором против Навального. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать ему проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти меры. В российском ведомстве считают, что Совет ЕС решил ввести санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В министерстве отмечали, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

В Госдуме назвали решение ЕС и США о введении санкций очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела России и повлиять на судебную систему страны.