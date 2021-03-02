В Госдуме назвали санкции Запада очередной попыткой вмешательства в дела РФ

Решения ЕС и США о введении новых антироссийских санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным являются очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела России и повлиять на судебную систему страны. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно обращались к европейским компетентным органам с просьбой предоставить материалы по якобы отравлению Навального.

При этом, как обратил внимание Пискарев, ни правительство ФРГ, ни руководящие структуры ЕС не оказали России никакой правовой помощи в проведении расследования.

«Взамен сегодня они, в унисон с США, голословно определяют виновных и выносят приговор в виде санкций. Такие действия выходят за рамки международного права и создают дополнительные препятствия для проведения честного расследования», — приводит слова парламентария его пресс-служба во вторник, 2 марта.

По словам Пискарева, введение санкций — это «очередная попытка Запада вмешаться в наши внутренние дела, повлиять теперь уже и на правоохранительную, судебную системы».

Ранее в этот день в Официальном журнале Евросоюза опубликовали нормативный акт о новых санкциях против четырех должностных лиц России. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

Вслед за ЕС антироссийские санкции во вторник расширили и США.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать блогеру проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

В МИД России считают, что Совет ЕС решил ввести санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В ведомстве отмечали, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.