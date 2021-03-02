США назвали нежелательной эскалацию напряженности в отношениях с РФ

США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, хотя считают взаимодействие вызовом. Об этом заявила во вторник, 2 марта, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации», — отметила она. Трансляция брифинга ведется в Twitter Белого дома.

Пресс-секретарь также указала на то, что сегодняшнее объявление о новых санкциях было сделано в координации с ЕС, однако США не воспринимают эти ограничения «как способ решения всех проблем».

Вместе с тем Псаки отметила, что американская администрация «продолжает процесс по рассмотрению возможности предпринять новые ответные шаги в ответ на действия России».

При этом она также назвала хорошим примером сотрудничества взаимодействие Москвы и Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Помимо этого подчеркивается, что Россия остается «ключевым партнером» по Ирану, если они будут возобновлены.

Ранее во вторник Вашингтон расширил санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Ограничения коснутся семи «высокопоставленных представителей» властей России, 14 организаций — из которых десять в России, три в Германии, одна в Швейцарии. Они будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже американский минфин опубликовал список лиц и организаций России, в отношении которых вводятся ограничения.

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые рестрикции, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором против Навального. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать ему проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти меры. В российском ведомстве считают, что Совет ЕС решил ввести санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона.

В Госдуме назвали решение о введении санкций очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела России, а также повлиять на судебную систему страны.