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Названы города РФ с самыми высокими темпами роста оборота малого бизнеса

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Малый и микробизнес по итогам 2020 года смог не только восстановить свою работу, но и нарастить обороты, сильнее всего они увеличились в Краснодаре и Перми. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Райффайзенбанком, документ есть в распоряжении «Известий».

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Отмечается, что по итогам прошлого года обороты компаний из сегмента малого и микробизнеса в среднем по России увеличились на 3,1%, а в Краснодаре и Перми этот показатель оказался на уровне 16,7% и 15,4% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге, по словам авторов исследования, такие предприятия восстанавливаются достаточно медленно (6% и 3% соответственно). Подчеркивается, что в российской столице весеннее падение активности было самым ощутимым, однако уже в июне обороты начали расти, тогда как в Санкт-Петербурге сокращение поступлений на счета продлилось до августа.

Согласно результатам исследования, меньше всего пострадали города на юге страны и в Сибири, так как там снижение активности длилось не более месяца, а по итогам 2020 года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по РФ.

Также указывается, что наиболее сложными для бизнеса месяцами стали прошедшие апрель и май, поскольку тогда обороты по счетам компаний снижались на 16% и 10%. В июне же предприниматели смогли вернуться к активной работе, что привело к росту поступлений на счета на 5% год к году.

По словам руководителя управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Дениса Скокова, гибкость и способность приспособиться к новым условиям остаются одним из главных качеств предпринимателя и они в полной мере реализовались в 2020 году. Также еще одним навыком прохождения кризиса он назвал возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент.

Накануне правительство России утвердило новую программу поддержки бизнеса, ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей. На новую льготную кредитную программу «ФОТ 3.0» направят порядка 7,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«ФОТ 3.0» сменит предыдущую программу «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля. В прошлые девять месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с пандемией, говорится в постановлении.

Так как не всем компаниям удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Ранее, 1 марта, стало известно, что объединение «Опора России» сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства. Перечень будет направлен в кабмин на этой неделе.

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