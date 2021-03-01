Правительство утвердило новую программу поддержки бизнеса

Правительство России утвердило новую программу поддержки бизнеса, ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей, сообщается 1 марта на сайте кабмина.

На новую льготную кредитную программу «ФОТ 3.0» направят порядка 7,7 млрд рублей. Постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«ФОТ 3.0» сменит предыдущую программу «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля. В прошлые девять месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с пандемией, говорится в постановлении.

Так как не всем компаниям удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Принять участие в программе смогут гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. «Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора», — отмечается в сообщении.

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем станет государство в лице «ВЭБ.РФ».

Средства пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие.

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.

Запуск новой программы Мишустин анонсировал 24 февраля в ходе встречи с членами Совета Федерации. Уже на следующий день было одобрено решение о выделении на это средств из резервного фонда. По словам главы кабмина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек.

«Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», — отметил Мишустин.

Как сообщалось ранее 1 марта, объединение «Опора России» сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства. Перечень будет направлен в кабмин на этой неделе.