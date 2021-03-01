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Малый и средний бизнес просит власти о дополнительной господдержке

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Объединение «Опора России» сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства (МСП). Перечень есть у «Известий», он будет направлен в кабмин на этой неделе, заверил глава организации Александр Калинин.

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В предложения вошли такие меры, как законодательное ограничение темпы роста тарифов и платежей, повышение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей, предоставление самозанятым права сдавать в аренду апартаменты, создание переходного налогового режима для отдельных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров) со снижением ставки НДС по крайней мере до 10%, радикальное сокращение так называемого «перекрестного субсидирования» в электроэнергетике (когда корпоративная цена электричества больше, чем розничная, для населения) и ряд других.

Как ранее писали «Известия», правительство уже сформировало проект новых мер поддержки бизнеса. В него вошли возобновление льготного кредитования на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала и смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин уже официально объявил о запуске новой программы льготного кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей «ФОТ 3.0». В ее рамках можно будет взять займ под 3%.

Подробнее — читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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