В МВД сообщили об аресте троих нападавших на музыканта Дитковского

Трое мужчин, которые избили музыканта группы «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища, заключены под стражу. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте «МВД Медиа».

«По ходатайству дознавателя ОМВД России по району Хамовники города Москвы Хамовническим районным судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала она.

Накануне в понедельник об аресте подозреваемых в избиении музыканта сообщал РЕН ТВ.

Ранее, 27 февраля, в Москве полиция задержала троих подозреваемых в избиении Александра Дитковского и его товарища. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).

25 февраля стало известно, что Дитковского избили в Москве. Инцидент произошел в центре столицы. К нему на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать.

По данным источника из окружения музыканта, злоумышленников было минимум пятеро. 52-летний музыкант с переломом лицевой кости со смещением был госпитализирован.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года является еще и директором коллектива. Кроме того, он является участником группы «Машина времени».