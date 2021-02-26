Музыканта «Машины времени» и «Квартала» избили в центре Москвы

Участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в четверг, 25 февраля.

Инцидент произошел в центре столицы. К Дитковскому на улице подошел как минимум один неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать.

По предварительным данным, музыкант получил серьезные травмы, в том числе поверхностные раны головы, и был госпитализирован в одну из столичных больниц. Представители Дитковского написали заявление в полицию, участников уличного конфликта разыскивают правоохранители.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени».

За свою карьеру музыкант сотрудничал с многими известными исполнителями, в том числе с группой «Сплин», «Несчастный случай», а также Валерием Меладзе, Николаем Басковым, Земфирой, Валерием Сюткиным и многими другими.

22 февраля сообщалось, что охранники торгового центра «Штаер» на Балаклавском проспекте в Москве избили 17-летнего юношу за разбитую витрину.