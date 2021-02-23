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Охранники ТЦ в Москве избили подростка за разбитую витрину

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Охранники торгового центра «Штаер» на Балаклавском проспекте в Москве избили 17-летнего юношу за разбитую витрину. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в понедельник, 22 февраля.

По предварительным данным, подросток разбил одну из витрин и скрылся с места происшествия, однако за ним погнались охранники. Они догнали его и избили, в результате чего молодой человек получил перелом лицевой кости, а также ушибы лица, рук и ног.

Инцидентом заинтересовалась Чертановская межрайонная прокуратура, которая начала проверку после избиения подростка.

29 декабря сообщалось, что кондуктор рейсового автобуса в Хабаровске избил пассажира, который хотел заплатить за проезд крупной купюрой.

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