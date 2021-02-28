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В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта Дитковского

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В Москве в субботу, 27 февраля, полиция задержала троих подозреваемых в избиении музыканта группы «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк на сайте «МВД Медиа».

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»). «Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», — сказала она.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Дитковского избили в Москве. Инцидент произошел в центре столицы. К нему на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать. По данным источника из окружения музыканта, злоумышленников было минимум пятеро. 52-летний музыкант с перелом лицевой кости со смещением был госпитализирован.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени».

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