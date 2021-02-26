Пострадавшего от нападения трубача группы «Квартал» готовят к операции

Музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского, на которого накануне вечером в Москве напали неизвестные, готовят к операции. Несколько дней он проведет в больнице. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 52-летнего трубача диагностировали перелом лицевой кости со смещением.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Дитковского избили в Москве. Инцидент произошел в центре столицы. К нему на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать. По данным источника из окружения музыканта, злоумышленников было минимум пятеро.

Представители Дитковского написали заявление в полицию, участников уличного конфликта разыскивают правоохранители.