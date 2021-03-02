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Защита сданных: россиян обезопасят от утечек из «умного дома» в новостройках

Сегодня на смарт-системы не распространяются нормы о сохранности персональной информации
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Защита сданных: россиян обезопасят от утечек из «умного дома» в новостройках
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2021-03-01 16:55:21
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Россиян защитят от утечки персональных данных в новостройках. Сегодня уже в каждом втором здании в крупных городах внедряются системы «умного дома» (например, счетчики, передающие данные), но они никак не защищены от утечки информации и не подпадают под регулирование закона о персональных данных. Общественный совет при Минстрое предложил внести поправки в соответствующий закон, а также прописать для застройщиков правила по установке «умных» систем в домах. Инициативу уже представили Министерству строительства и ЖКХ (протокол заседания есть у «Известий»).

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Защита данных

Каждая вторая новостройка в крупных городах сегодня возводится с применением систем «умного дома», сказал «Известиям» глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В новых домах до 80% управляющих компаний (УК) используют системы такого рода, добавил директор по развитию компании Professional FM Александр Устинов.

«Умный дом» — это информационно-коммуникационная система для управления домом. Условно ее можно разделить на несколько подсистем: «безопасность» (контроль доступа в дом или квартиру, сигнализации, противопожарные механизмы), «коммунальные системы» (счетчики расхода воды, электричества, тепла, газа), «умная бытовая техника» (от освещения до кухонного оборудования), отметил президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

Защита сданных_3
Камера видеонаблюдения
Фото: ТАСС/Антон Тушин
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— Фактически все данные, которые собираются системой «умного дома», можно отнести к персональным — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному человеку, — подчеркнул Вениамин Голубицкий.

Сейчас такие системы фактически не защищены от утечки информации третьим лицам и не подпадают под регулирование закона о персональных данных, сказал Александр Ручьев.

Нередко эти системы оказываются уязвимы для кибератак. Так, взлом видеонаблюдения уже стал распространенным преступлением, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Злоумышленники могут получить, например, данные, когда люди бывают дома, отметил директор Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА Анатолий Бакаев. Но самое опасное, что через систему можно получить доступ к самому устройству управления (смартфон, планшет), где хранятся пароли, данные о банковских картах и счетах, подчеркнул он.

— Мы предложили совместно с Минстроем разработать стандарты по внедрению системы «умный дом» — единые правила для застройщиков, регламентирующие сбор и хранение информации всех пользователей систем, которые бы обеспечивали их сохранность, — рассказал Александр Ручьев.

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Новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Возможно, для соблюдения конфиденциальности персональных данных нужно будет внести уточнения или дополнения в законодательство, отметил он. Инициативу уже представили Минстрою, следует из протокола заседания общественного совета при министерстве. С копией документа ознакомились «Известия».

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Расходы на монтаж оборудования, необходимого для работы системы «умный дом», несущественны для девелопера, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. В дальнейшем у жителей новостроек будет возможность персонального выбора услуг в рамках «умного дома», добавил Александр Ручьев.

Троянский дом

Мода на различные смарт-системы появилась несколько лет назад, отметил зампредседателя общественного совета при Минстрое Олег Бетин. С каждым годом их популярность растет. Как писали «Известия», за 2020-й продажи «умных» бытовых приборов выросли в семь раз. В группе «М.Видео–Эльдорадо» реализация устройств для управления «умным домом» по итогам прошлого года выросла в 3,5 раза, а в январе-феврале 2021 года спрос на такие гаджеты демонстрирует рост в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в компании.

— Использование таких систем постепенно становится необходимым условием для обеспечения хороших продаж, поскольку покупатели ожидают от приобретаемого жилья определенный уровень комфорта, — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

По сути, сегодня уже практически все новостройки оснащены «умными системами». Это и датчики света, «умные» счетчики, системы удаленного контроля подачи тепла, отметил Олег Бетин. Девелоперам сегодня выгодно интегрировать в квартиры все возможные смарт-системы, пояснил он.

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Система управления умным домом
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Застройщиков интересуют решения, которые позволят интегрировать различные устройства, что создает дополнительную ценность для клиентов, отметил директор по стратегии и операционной эффективности PwC в России Дмитрий Стапран. Сегодня рынок «умного дома» среди девелоперов в Московском регионе составляет около 400 млн рублей, к 2025 году он может вырасти до 1,6 млрд рублей, спрогнозировал эксперт.

«Умный дом» может собирать разные сведения — всё зависит от того, насколько комплексная установлена система, отметил Вениамин Голубицкий. Разумеется, прежде всего в сборе персональных данных заинтересованы производители такого оборудования, но есть и угроза безопасности от злоумышленников, сказал он.

— Это хакерские атаки, влияние вирусных и троянских программ, перехват информации, кража элементов системы, потеря данных из-за сбоев в электропитании и другое, — рассказал Вениамин Голубицкий.

Используются украденные данные по-разному: от несанкционированных маркетинговых исследований до, например, превращения холодильника в майнер криптовалюты, добавил он.

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Смарт-камера
Фото: TASS/Zuma
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Фактически, «умный дом» — сам по себе система слежения, подчеркнула заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Юлия Тян. Хотя производители оборудования используют защищенные протоколы, приборы не подпадают под регулирование закона о персональных данных, что не дает возможности говорить об их безопасности, подчеркнула она.

Приватность будет защищена, когда станут понятны и прозрачны все аспекты обработки данных и их объем, ограничены пределы использования этих данных и доступ к ним третьих лиц, а также принятие бизнесом необходимых мер защиты от утечек, отметил руководитель практики по защите данных PwC Legal Артем Дмитриев.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

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