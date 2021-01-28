Воздушные рамки: новостройки оборудуют системой против распространения вирусов

Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, с которой ознакомились «Известия». Сегодня в России таких обязательных норм для строительства многоэтажек нет: зачастую из квартиры в квартиру через вытяжки переходит воздух с кухонь и из санузлов. Поэтому нужно ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции при возведении жилья и его реконструкции, считают разработчики документа. На стоимости жилья эта мера практически не отразится — застройщики смогут компенсировать дополнительные затраты за счет высвобождения большей полезной площади, указали девелоперы.

Новые правила

При строительстве многоквартирных домов в России планируется использовать специальные системы воздухообмена против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства свои предложения в него внесли участники рынка. В их числе — ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ) и др. Организации направили проект в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Известий»).

— П редлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер , — сказал «Известиям» зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

Воздушные рамки Фото: Depositphotos

Естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления, рассказал он. Механическая же система предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно, добавил эксперт.

В домах с естественными системами воздухообмен нестабилен : вытяжки в санузлах, ванных и на кухнях зачастую не справляются. Причем хуже всего они работают на верхних этажах, подчеркнул Алексей Бусахин. Также с естественной вентиляцией возникают проблемы в теплое время года: температура в доме и снаружи выравнивается, и пропадает тяговый эффект , отметил партнер бюро Syntaxis Александр Стариков.

Это связано в том числе с установкой пластиковых окон — система работает при условии проветривания квартир через форточки, которых в современных окнах нет. Кроме того, деревянные окна пропускали воздух в помещения через щели, сказал Алексей Бусахин.

— В результате воздух, вместо того чтобы выйти наверх, перетекает между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру, табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки , — подчеркнул Алексей Бусахин.

Воздушные рамки Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Практика показывает, что чаще всего в России естественные каналы используют некорректно и сами жители, указал директор департамента по развитию продукта ГК ФСК Петр Кирилловский. Например, ставят на них дополнительные вентиляторы, которые создают повышенное давление, и из-за этого воздух из одной квартиры вытесняется в другую. К такому же эффекту приводит подключение кухонного зонта к вытяжной вентиляции, отметил он.

Оценка отрасли

Инициатива обязать застройщиков повсеместно устанавливать механическую вытяжную вентиляцию действительно оправданна, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В многоэтажках система естественной вентиляции не всегда эффективна, отметил он.

Ввод обязательной вытяжной вентиляции в многоэтажках — требование времени, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Из-за пластиковых окон в квартирах превышается содержание углекислого газа, что приводит к головным болям, сонливости, повышенной утомляемости , отметил он. Вытяжная вентиляция способна устранить эту проблему , полагает эксперт.

Разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15–25% , сказал Андрей Колочинский. Застройщик может компенсировать дополнительные затраты за счет получения большей полезной площади и «квадратов» на продажу , отметил он. В отличие от системы естественной вентиляции, для которой требуются большие вентиляционные шахты, «съедающие» квадратные метры, в механической системе можно использовать более компактные трубы , подчеркнул Андрей Колочинский.

Воздушные рамки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также использование механической вытяжной вентиляции оправдано с точки зрения повышения энергоэффективности домов за счет рекуперации тепла (когда «отработанный» воздух не просто уходит на улицу, а его тепло используют для обогрева здания), сказал Андрей Колочинский. При грамотном подходе система позволяет снизить расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 30–40% в годовом цикле, добавил он.

— Повышенное внимание властей к очистке воздуха вполне объяснимо: в период локдауна и после него наблюдается интерес покупателей к этому вопросу. С весны 2020-го мы усилили требования к воздухоочистке в своих проектах, — сказал директор по продукту MR Group Вадим Иванов.

Впрочем, без установки дополнительных элементов обеззараживания воздуха механическая вентиляция в полной мере не решит вопрос обеспечения биобезопасности в доме и в каждой квартире, высказал мнение президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Один из наиболее безопасных вариантов — децентрализованные системы вентиляции, когда в каждой квартире установлена независимая система, забирающая воздух с улицы, отметил основатель CLANCY Engineering Джон Марк Кланси.

— Вторым этапом ввода новых правил может стать устройство индивидуального механического притока в квартиры с очисткой и обеззараживанием воздуха, — сказал Алексей Бусахин.

Воздушные рамки Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Это могут быть дорогостоящие поквартирные приточно-вытяжные механические системы вентиляции или более дешевые установки с рекуперацией тепла, сказали в НОСТРОЙ.

Для полного исключения распространения инфекций необходимо ставить на входе в здание специальные тамбур-шлюзы для дезинфекции входящих — как в больницах, отметил эксперт комиссии по общественному контролю за деятельностью институтов развития ЖКХ и подведомственных организаций Минстроя Николай Кабанов.

«Известия» направили запрос в Минстрой.