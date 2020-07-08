Расходы в доме: квартиры в новостройках предлагают продавать с мебелью

Новые квартиры с отделкой предлагают продавать с мебелью. Сенаторы направили письмо в Минпромторг и собираются обратиться в Минстрой с просьбой внести в критерии стандартного жилья соответствующие изменения . Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации. Такая мера позволит поддержать в кризис деревообрабатывающую промышленность. Если инициативу примут, то, по данным политиков, люди смогут сэкономить до 50% на мебели, стоимость недвижимости при этом увеличится в пределах 10% . По словам экспертов, не все покупатели захотят переплачивать за это , ведь качество отечественной продукции пока оставляет желать лучшего. Мнения опрошенных «Известиями» застройщиков об инициативе разделились — некоторые считают ее несвоевременной в период экономического кризиса.

Мебельная поддержка

В июне министру промышленности и торговли Денису Мантурову предложили включить в критерии стандартного жилья обеспечение минимально необходимым комплектом мебели (кухня, прихожая, мебель для ванных комнат) . Соответствующее письмо главе ведомства направил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров (есть в распоряжении «Известий»). Предложение он включил в список инициатив, направленных на поддержку деревообрабатывающей промышленности в связи с кризисом.

Меблировка квартир, по мнению сенатора, облегчит жизнь людям в регионах, которые вынуждены оформлять ипотеку, потому что оборудование жилья уже будет включено в тело кредита.

— Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте, — заявил «Известиям» Алексей Майоров.

При этом норма будет носить рекомендательный характер для застройщиков , заверил политик. Девелоперы сами решат, какие отечественные компании могут предоставлять им мебель.

э2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— У нас свободные гражданские отношения. Есть, конечно, тот минимум, который застройщик обязан предоставить покупателю, — вода, газ и прочие коммунальные услуги. Всё остальное — тактика и менеджмент компаний, — сказал он.

В России сейчас не хватает производителей мебели, многие предприниматели ориентируется только на экспорт необработанной древесины — это дешево и менее трудоемко, признал политик. Однако эта инициатива, по его мнению, станет толчком для развития лесопромышленного комплекса.

В пресс-службе Минпромторга не смогли предоставить оперативный ответ на запрос «Известий».

Еще одно письмо с предложением о меблировке собираются направить в Минстрой. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. В ведомстве, по его словам, уже активно обсуждают этот вопрос.

При этом в Совфеде работа над инициативой ведется как минимум полтора года . Мебельные компании по понятным причинам единодушно поддерживают эту идею, однако среди девелоперов есть те, кто относится к ней скептически. Еще до конца не определено, какая продукция должна быть в квартире и как увеличится стоимость недвижимости.

— Ведомство пытается найти компромиссную позицию с застройщиками и производителями мебели. Мне кажется, что Минстрой склоняется к положительному рассмотрению этого вопроса. Но это мое субъективное ощущение. Пока мы не пришли к окончательному решению, — сказал Олег Мельниченко.

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При этом сенатор не исключает, что норма может стать отчасти обязательной — всё будет зависеть от того, в каком документе и с какой формулировкой ведомства ее пропишут.

Процесс обсуждения инициативы затянулся из-за коронавируса, однако впредь ее планируют не упускать из виду, сообщила «Известиям» член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

— Согласно мониторингу торговых сетей, население в целом ее поддерживает. Стоимость мебели может понизиться до 50% — об этом говорит профессиональное сообщество производителей, — сказала сенатор.

В пресс-службе Минстроя не стали оценивать предложение сенаторов, но напомнили «Известиям» об уже принятых требованиях к внутренней отделке стандартного жилья. Например, в кухне должна быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

Оправдывает ли средства

Помимо прямых расходов — непосредственно на мебель — появятся траты, связанные с выбором поставщиков, заключением контрактов, сборкой и установкой . Очевидно, что все эти издержки застройщики будут перекладывать на плечи покупателей, заявил «Известиям» член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

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— Бюджетная мебель отечественных производителей отличается низкой ценой и низким качеством. Много проблем при ее сборке. Далеко не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год . Девелоперы будут вынуждены представлять несколько вариантов проектировки и меблировки жилья, что тоже в конечном счете будет сказываться на себестоимости проекта. Однако если посмотреть на предложение с точки зрения производителей мебели, то для них это может стать серьезным драйвером в развитии, — считает эксперт.

Мнения опрошенных «Известиями» застройщиков о меблировке разделились. Так, в ГК «Инград» считают инициативу несвоевременной: она приведет к резкому росту стоимости жилья — на 4% и более.

— Сейчас, когда платежеспособность и так снизилась, повышение цен на недвижимость может привести к падению спроса, что, в свою очередь, негативно скажется на развитии строительной отрасли , — заявила «Известиям» директор по маркетингу компании Анна Соколова.

В группе «Самолет», наоборот, поддержали идею продажи меблированных квартир, отметив, что уже планируют предоставлять такую услугу.

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— По нашим расчетам, оборудование квартиры кухонным гарнитуром с минимумом техники будет с учетом скидки на оптовые закупки и монтаж стоить от 120 до 200 тыс. рублей . Минимум на эту сумму и вырастет стоимость квартиры, — сообщил «Известиям» директор по продажам компании Кирилл Храпов.

В некоторых жилых комплексах уже сейчас есть возможность купить квартиру с мебелью, подтвердила «Известиям» директор по маркетингу и рекламе ПИК Людмила Матвеева. Компании А101 и ЛСР не смогли предоставить «Известиям» оперативный ответ.