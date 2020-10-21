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Домовая завеса: монополию провайдеров в многоэтажках не удается разрушить

Минкомсвязи предложило вариант законопроекта, который мог устроить ГД, но его не согласовала ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Домовая завеса: монополию провайдеров в многоэтажках не удается разрушить
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2020-10-19 10:28:59
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Монополию провайдеров в домах не удается разрушить. Минкомсвязи предложило поправки в законопроект о безвозмездном доступе интернет-операторов в жилые здания. Они подразумевают, что компаниям нужно будет получить одобрение двух третей жителей на общем собрании в домах с непосредственным управлением, выяснили «Известия». Но эти предложения не согласовала ФАС. В изначальной редакции законопроект также не может быть принят: в профильном комитете Госдумы считают, что он нарушает права граждан, ведь нельзя пользоваться имуществом без согласия собственников. Таким образом, власти всё еще не пришли к согласованному решению, как «впускать» в дома провайдеров. Пока доступ для компаний затруднен, люди остаются без права выбора. Один провайдер, выбранный застройщиком или УК, может устанавливать монопольно высокие цены на свои услуги.

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Доступ ограничен

Сегодня для доступа любой организации к общедомовому имуществу в многоквартирных домах необходимо одобрение двух третей собственников квартир. Такие решения принимают на общих собраниях жильцов, сказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Проблема с доступом провайдеров затрагивает около 10% всех многоэтажек в стране. Она больше всего актуальна в новостройках или небольших населенных пунктах, — рассказал источник «Известий» в одной из операторских компаний.

Из-за того что такие собрания сложно организовать, люди нередко лишаются выбора оператора связи. В ФАС приходит много жалоб граждан на то, что они не могут воспользоваться услугами нужных им провайдеров. Особенно этот вопрос актуален для новостроек, в которых зачастую присутствует только один оператор, к которому дом подключает девелопер, сказала «Известиям» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Домовая завеса
ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Как вариант решения проблемы сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко предложили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты РФ в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи». Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Он предполагает безвозмездный доступ провайдеров в многоэтажки, не требующий одобрения двух третей собственников квартир. При этом он оставляет право жильцов принять решение о запрете доступа на общедомовом собрании.

Законопроект всё еще не прошел первое чтение в Госдуме. Когда документ внесли в нижнюю палату, была организована рабочая группа для его обсуждения, но она не смогла пропустить проект дальше, рассказал член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Камнем преткновения стало то, что допуск компаний к общедомовому имуществу нарушает права граждан.

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— Вопрос законопроекта — не о сложностях проведения собрания жильцов, а об управлении чужой собственностью. По сути, общедомовое имущество — это такая же частная собственность, как и квартира, и мы не можем позволить пользоваться ей беспрепятственно, — сказал Илья Осипов.

В работу над законопроектом включилось Минцифры. Ведомство разработало свои поправки. По ним доступ провайдеры будут получать всё же по решению общего собрания собственников квартир (две трети жителей) в домах с непосредственным управлением. Это следует из отзыва ФАС (есть у «Известий») на поправки, которые Минцифры направило в службу 28 сентября 2020 года. Но в антимонопольной службе посчитали, что предложения нельзя согласовать в представленной редакции, говорится в документе.

«Положение о принятии решения собранием может привести к созданию дискриминационных условий операторам связи, не входящим в группу лиц застройщика и не разместившим сети и средства электросвязи на этапе строительства», — подчеркнули специалисты ФАС в отзыве.

Домовая завеса
стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Минцифры планирует продолжить доработку поправок к законопроекту, получив позиции ведомств и операторского сообщества, отметили «Известиям» в министерстве.

В мае 2020-го в России вступил в силу закон о проведении общих собраний жильцов онлайн (№ 156-ФЗ). Такое решение было принято именно потому, что собирать две трети собственников квартир вживую действительно сложно. Кроме того, из-за нормы протоколы собраний часто фальсифицировали. Или же принимались решения, которые устраивали не всех собственников, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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В Госдуме пока нет единого мнения о доступе провайдеров в дома. Рабочая группа профильного комитета ГД не смогла прийти к компромиссу между интересами всех сторон, сказал Илья Осипов. Законодателям нужно учесть конституционное право граждан на доступ к информации, право собственности на общее имущество и приоритет создания конкурентной среды.

Действующее законодательство задерживает цифровое развитие и не позволяет выполнить одну из национальных целей — обеспечение 97% домов доступом в интернет, утверждают в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинг».

Несмотря на инициативы, направленные на облегчение доступа операторов в многоэтажки, ситуация в этой сфере за последние годы не изменилась к лучшему, отметили в пресс-службе МТС.

Управляющие компании могут давать преференции одному из операторов, в таком случае других провайдеров просто не пускают в дом, пояснили в «Ростелекоме». Либо же УК пытаются вводить поборы с операторов за любое действие, даже за доступ к установленному оборудованию, которое требует постоянного обслуживания, пояснили в компании.

Домовая завеса
модем
Фото: Depositphotos

Требование проводить собрания собственников — заградительная мера, организовать его по существующим требованиям практически нереально, объяснил источник «Известий», близкий к одному из операторов. По его мнению, для размещения оборудования вообще не должно требоваться решение жильцов.

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В «Мегафоне» выступают за принцип свободного и бесплатного доступа в дома. Это будет способствовать конкуренции среди операторов и снижению стоимости услуг связи, считают в пресс-службе оператора.

При этом в компании отметили, что участие УК в процессе не требуется: операторы самостоятельно эксплуатируют собственные сети связи, при этом, например, плата за электроэнергию может перечисляться энергоснабжающим организациями в рамках прямых договоров.

Провайдеры тоже доставляют УК немало хлопот. Из-за большого количества оборудования в подъездах сложно делать текущий ремонт, сказала Татьяна Вепрецкая. Также в старых домах иногда бывает сложно найти владельцев брошенных проводов после того, как оператор перестает обслуживать объект, добавил Павел Склянчук.

При этом нередко компании нарушают закон и заходят в дома самовольно — без ведома как жильцов, так и УК. Кроме того, в некоторых случаях они еще и вредят друг другу — перерезают провода конкурентов, подчеркнула Татьяна Вепрецкая.

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