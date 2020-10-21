Домовая завеса: монополию провайдеров в многоэтажках не удается разрушить

Монополию провайдеров в домах не удается разрушить. Минкомсвязи предложило поправки в законопроект о безвозмездном доступе интернет-операторов в жилые здания. Они подразумевают, что компаниям нужно будет получить одобрение двух третей жителей на общем собрании в домах с непосредственным управлением, выяснили «Известия». Но эти предложения не согласовала ФАС. В изначальной редакции законопроект также не может быть принят: в профильном комитете Госдумы считают, что он нарушает права граждан, ведь нельзя пользоваться имуществом без согласия собственников. Таким образом, власти всё еще не пришли к согласованному решению, как «впускать» в дома провайдеров. Пока доступ для компаний затруднен, люди остаются без права выбора. Один провайдер, выбранный застройщиком или УК, может устанавливать монопольно высокие цены на свои услуги.

Доступ ограничен

Сегодня для доступа любой организации к общедомовому имуществу в многоквартирных домах необходимо одобрение двух третей собственников квартир. Такие решения принимают на общих собраниях жильцов, сказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Проблема с доступом провайдеров затрагивает около 10% всех многоэтажек в стране. Она больше всего актуальна в новостройках или небольших населенных пунктах, — рассказал источник «Известий» в одной из операторских компаний.

Из-за того что такие собрания сложно организовать, люди нередко лишаются выбора оператора связи. В ФАС приходит много жалоб граждан на то, что они не могут воспользоваться услугами нужных им провайдеров. Особенно этот вопрос актуален для новостроек, в которых зачастую присутствует только один оператор, к которому дом подключает девелопер, сказала «Известиям» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Домовая завеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как вариант решения проблемы сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко предложили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты РФ в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи». Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Он предполагает безвозмездный доступ провайдеров в многоэтажки, не требующий одобрения двух третей собственников квартир. При этом он оставляет право жильцов принять решение о запрете доступа на общедомовом собрании.

Законопроект всё еще не прошел первое чтение в Госдуме. Когда документ внесли в нижнюю палату, была организована рабочая группа для его обсуждения, но она не смогла пропустить проект дальше, рассказал член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Камнем преткновения стало то, что допуск компаний к общедомовому имуществу нарушает права граждан.

— Вопрос законопроекта — не о сложностях проведения собрания жильцов, а об управлении чужой собственностью. По сути, общедомовое имущество — это такая же частная собственность, как и квартира, и мы не можем позволить пользоваться ей беспрепятственно, — сказал Илья Осипов.

В работу над законопроектом включилось Минцифры. Ведомство разработало свои поправки. По ним доступ провайдеры будут получать всё же по решению общего собрания собственников квартир (две трети жителей) в домах с непосредственным управлением. Это следует из отзыва ФАС (есть у «Известий») на поправки, которые Минцифры направило в службу 28 сентября 2020 года. Но в антимонопольной службе посчитали, что предложения нельзя согласовать в представленной редакции, говорится в документе.

«Положение о принятии решения собранием может привести к созданию дискриминационных условий операторам связи, не входящим в группу лиц застройщика и не разместившим сети и средства электросвязи на этапе строительства», — подчеркнули специалисты ФАС в отзыве.

Домовая завеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Минцифры планирует продолжить доработку поправок к законопроекту, получив позиции ведомств и операторского сообщества, отметили «Известиям» в министерстве.

В мае 2020-го в России вступил в силу закон о проведении общих собраний жильцов онлайн (№ 156-ФЗ). Такое решение было принято именно потому, что собирать две трети собственников квартир вживую действительно сложно. Кроме того, из-за нормы протоколы собраний часто фальсифицировали. Или же принимались решения, которые устраивали не всех собственников, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Пустить нельзя остановить

В Госдуме пока нет единого мнения о доступе провайдеров в дома. Рабочая группа профильного комитета ГД не смогла прийти к компромиссу между интересами всех сторон, сказал Илья Осипов. Законодателям нужно учесть конституционное право граждан на доступ к информации, право собственности на общее имущество и приоритет создания конкурентной среды.

Действующее законодательство задерживает цифровое развитие и не позволяет выполнить одну из национальных целей — обеспечение 97% домов доступом в интернет, утверждают в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинг».

Несмотря на инициативы, направленные на облегчение доступа операторов в многоэтажки, ситуация в этой сфере за последние годы не изменилась к лучшему, отметили в пресс-службе МТС.

Управляющие компании могут давать преференции одному из операторов, в таком случае других провайдеров просто не пускают в дом, пояснили в «Ростелекоме». Либо же УК пытаются вводить поборы с операторов за любое действие, даже за доступ к установленному оборудованию, которое требует постоянного обслуживания, пояснили в компании.

Домовая завеса Фото: Depositphotos

Требование проводить собрания собственников — заградительная мера, организовать его по существующим требованиям практически нереально, объяснил источник «Известий», близкий к одному из операторов. По его мнению, для размещения оборудования вообще не должно требоваться решение жильцов.

В «Мегафоне» выступают за принцип свободного и бесплатного доступа в дома. Это будет способствовать конкуренции среди операторов и снижению стоимости услуг связи, считают в пресс-службе оператора.

При этом в компании отметили, что участие УК в процессе не требуется: операторы самостоятельно эксплуатируют собственные сети связи, при этом, например, плата за электроэнергию может перечисляться энергоснабжающим организациями в рамках прямых договоров.

Провайдеры тоже доставляют УК немало хлопот. Из-за большого количества оборудования в подъездах сложно делать текущий ремонт, сказала Татьяна Вепрецкая. Также в старых домах иногда бывает сложно найти владельцев брошенных проводов после того, как оператор перестает обслуживать объект, добавил Павел Склянчук.

При этом нередко компании нарушают закон и заходят в дома самовольно — без ведома как жильцов, так и УК. Кроме того, в некоторых случаях они еще и вредят друг другу — перерезают провода конкурентов, подчеркнула Татьяна Вепрецкая.