Бездоходная ситуация: телеком-рынок ждет консолидация и рост тарифов

На телеком-рынке грядет усиление монополизации. Этому способствует потеря многими компаниями дохода из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Из-за недополучения средств в ближайшие три года с рынка могут уйти небольшие провайдеры фиксированного доступа в интернет. Только в 2021-м могут закрыться сотни компаний, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. Операторы связи с 31 августа по 25 сентября недополучили 40% дохода, если сравнивать с обычным уровнем, следует из мониторинга отраслевых потоков Центробанка, с которым ознакомились «Известия». Ситуация в мире с коронавирусом влияет и на телеком-рынок — цены на связь и интернет до конца года вырастут еще на 5%, прогнозируют эксперты.

Не при деньгах

Доходы операторов продолжают падать и после завершения ранее действовавшего жесткого карантина. Только в сентябре Центробанк зафиксировал снижение денежного потока компаний на 21–40%, если сравнивать с обычным уровнем входящих платежей. Это следует из мониторинга отраслевых потоков ЦБ, с которым ознакомились «Известия». В среднем поступление платежей в различных отраслях экономики страны, по последним данным ЦБ (21–25 сентября), показывает снижение на 6,4%.

В «Ростелекоме», «МегаФоне», «Акадо» и «ЭР-Телекоме» (работает под брендом «Дом.ru») отметили, что на данном этапе не фиксируют сокращения платежей от абонентов.

Бездоходная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Источник в одном из крупных провайдеров отметил, что в условиях действия ограничений, перехода на удаленную работу и онлайн-образования существенно выросли требования клиентов к качеству и стабильности доступа в интернет, а также к обслуживанию. Небольшие операторы не всегда могут обеспечить его должный уровень и непрерывность обслуживания, поэтому часть клиентов переходит к крупным провайдерам, заметил он.

Еще один собеседник «Известий», близкий к крупному оператору, рассказал, что снижение покупательской способности населения и последствия пандемии стимулируют население, особенно в регионах, к экономии по всем направлениям. Это приводит к тому, что абоненты все больше переключаются на дешевые тарифы, а также чаще отказываются от дополнительных сервисов. У операторов широкополосного доступа в интернет наблюдается тренд на подключение одной услуги — интернета или телевидения. Комплексные предложения пользуются спросом только при существенной скидке, добавил он.

В МТС и «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев. В «ТрансТелеКоме» не ответили на запрос «Известий».

По данным аналитического агентства «ТМТ консалтинг», во втором квартале этого года число абонентов домашнего интернета в России увеличилось на 0,7% по сравнению с первым кварталом и достигло 33,9 млн пользователей. Выручка провайдеров при этом сократилась более чем на 1,5%. А средний платеж абонента за последние три месяца уменьшился на 7,5 рублей и составил 356 рублей.

Уйти или остаться

Финансовая нагрузка на операторов связи планомерно растет, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Он напомнил, что они, например, несут расходы по выполнению требований так называемого закона Яровой, согласно которому операторы должны хранить весь интернет-трафик своих абонентов за 30 суток, что требует специализированного и дорогостоящего оборудования. Также не исключено, что провайдеры будут платить управляющим компаниям за доступ к инфраструктуре дома для размещения сетей связи. Эта инициатива сейчас прорабатывается.

Бездоходная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В условиях недополучения компаниями доходов перед ними встает выбор — либо объединиться с более крупным игроком, либо закрыть свой бизнес. Выживать поодиночке локальным игрокам становится все труднее, добавил аналитик.

По оценке Дениса Кускова, сегодня на рынке не более 20 операторов, количество клиентов которых насчитывает десятки тысяч. Остальные компании, абонентская база которых не превышает 10 тыс., сейчас находятся в шатком положении, пояснил аналитик.

Серая полоса

Уход провайдеров с рынка возможен, также считает аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. В таком случае абоненты обычно перетекают к более крупному игроку, чаще всего к «Ростелекому». Компания присутствует в большинстве регионов страны.

Остановка деятельности части небольших игроков может привести к увеличению доли рынка у более крупных, считает Ирина Якименко. При этом она пояснила, что у локальных провайдеров не настолько большая абонентская база, чтобы они могли значительно повлиять на размер доли крупных игроков в случае поглощения ими.

Всего в России 15–16 крупных операторов, абонентская база которых насчитывает десятки тысяч пользователей. При этом есть множество весьма небольших компаний. Только в Москве более 50 локальных провайдеров, а обслуживают они от нескольких сотен до 40 тыс. частных абонентов, заключила эксперт.

Бездоходная ситуация Фото: Depositphotos

Генеральный директор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко считает, что в условиях снижающихся доходов и роста требований регуляторов некоторые провайдеры предпочтут продать свой бизнес. Эксперт отметил, что уже наблюдает активизацию таких процессов в этом году.

Но большая часть операторов предпочтет уйти в серую зону, полагает эксперт. Юридически компании будут посредниками между более крупными провайдерами и абонентами, а фактически — оказывать услуги связи, при этом не выполняя требования регуляторов, в том числе и «закона Яровой», уверен он.

Ранее TelecomDaily публиковал прогноз, согласно которому в 2020 году 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10–15% и выше. Но, как отметил Денис Кусков, из-за усиления коронакризиса до конца года цены могут вырасти еще на 5%.