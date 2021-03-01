Названы самые опасные «умные» домашние приборы-шпионы

Продажи «умных» бытовых приборов, таких как робот-пылесос или кофемашина, в 2020 году выросли в семь раз. Об этом «Известиям» сообщили ученые Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и эксперты АНО «Диалог». Эти приборы могут нести бо́льшую угрозу безопасности персональных данных, чем смартфон или компьютер.

«В последнее время в медиапространстве фиксируется рост сообщений о преступлениях с использованием краденых персональных данных россиян», — сказала заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Юлия Тян.

Потенциальную опасность представляют бытовые приборы с возможностью интернет-подключения, говорится в исследовании РТУ МИРЭА, с которым ознакомились «Известия». Признаками потенциального «прибора-шпиона» являются наличие доступа к беспроводным сетям, функций записи аудио и видео, хранения и анализа речи человека, геопозиционирования и другие, отмечается в документе.

Эксперты составили список бытовых устройств, которые могут оказаться потенциальными «шпионами»: Wi-Fi-роутеры и точки доступа; бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения: холодильники (встроенные видеокамеры для анализа продуктов могут захватывать изображения в помещении), кофеварки, мультиварки, печи, роботы-пылесосы, а также иные устройства IoT.

Также в списке — голосовые помощники и/или умные колонки; беспроводные наушники; умные телевизоры и ТВ-приставки; кондиционеры и климатические установки с Wi-Fi-термостатом; Wi-Fi-устройства управления электроэнергией и светом, которые позволяют отключать электричество удаленно вне внутренней сети, в том числе умные лампочки, розетки, реле и выключатели; домашние системы безопасности и охранные системы с функционалом подключения к интернету; иные устройства «умного дома», имеющие каналы коммуникации.

«Большинство людей стараются обеспечить защиту персональных данных и конфиденциальность своей частной жизни, держа в фокусе внимания прежде всего смартфоны и компьютеры. При этом основной поток данных может проходить через умные устройства — их датчики и камеры. И потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с легкостью взломать умную кофемашину и через нее по домашней сети получить доступ к телефону», — рассказал ректор РТУ МИРЭА, д.т.н. Станислав Кудж.

Такие устройства также могут собирать данные пассивно, сохраняя их и обрабатывая в фоновом режиме. Это позволяет проводить идентификацию пользователя, его материального статуса и других персональных данных, начиная от режима сна и присутствия дома, заканчивая материалами его одежды, разговорами и действиями в помещении, отмечается в исследовании.

Интернет вещей в ближайшие десятилетия получит колоссальное развитие, одновременно будет повышаться и количество атак на них, о чем пока мало думают пользователи, заявил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Эксперты АНО «Диалог» рекомендуют для повышения безопасности частной жизни от информационных угроз придерживаться таких правил: устанавливать сложный пароль для домашней Wi-Fi-сети; устанавливать сложные пароли для аккаунтов в облачных экосистемах умных устройств («Умный дом Яндекса», Xiaomi Mi home, Ewelink и другие); не открывать подозрительные письма, написанные якобы от лица этих экосистем, и не переходить по ссылкам с формами ввода учетных данных для этих систем.

Также в числе рекомендаций сделать гостевую Wi-Fi-сеть (такая функция есть в большинстве современных Wi-Fi-роутеров); пользоваться только официальными прошивками и приложениями для умных устройств; регулярно менять пароли.

15 февраля аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала о необходимости соблюдения правил цифровой гигиены не только при работе с компьютером, но и с мобильным телефоном. Специалист отметила, что вредоносное программное обеспечение может помочь злоумышленникам завладеть персональными и платежными данными владельца смартфона. Кроме того, не следует забывать и о программах-шпионах, способных следить за владельцем гаджета, делать фотографии, записывать видео и звук, а также собирать другие данные.