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Эксперт рассказала об управлении смартфонами без ведома владельцев

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 15 февраля, рассказала о необходимости соблюдения правил цифровой гигиены не только при работе с компьютером, но и с мобильным телефоном.

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Специалист рассказала, что вредоносное программное обеспечение может помочь злоумышленникам завладеть персональными и платежными данными владельца смартфона. Кроме того, не следует забывать и о программах-шпионах, способных следить за владельцем гаджета, делать фотографии, записывать видео и звук, а также собирать другие данные.

В этой связи эксперт напомнила, что прежде, чем дать приложению разрешение на использование данных, нужно тщательно изучить о нем информацию, сообщает НСН.

По словам Насибулиной, большинство опасностей угрожает владельцам смартфонов на базе ОС Android. Аналитик пояснила, что если на гаджете изменились настройки без участия владельца, батарея стала разряжаться быстрее, телефон начал медленно работать и греться, сам по себе перезагружаться, то, скорее всего, на гаджете уже появились вирусы. Также сомнений в этом остаться не должно, если на телефон поступают уведомления о попытках зайти в аккаунт, которые владелец не совершал, отмечает телеканал «Звезда».

11 февраля специалисты назвали мобильные приложения, которые замедляют работу смартфона и вредят ему, поэтому нуждаются в удалении с устройства.

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