Налог един: бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом

Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и Минфин. Об этом говорится в протоколе совещания с ведомствами у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»). В корпорации сообщили, что эта мера позволит снизить издержки на бухгалтерию для МСП и риски ошибок по расчетам с налоговой. Предлагаемая система будет действительно удобна для предпринимателей, согласились эксперты. Впрочем, кроме этого, она нацелена, по всей видимости, и на улучшение собираемости.

Просто и прозрачно

Единый платежный документ даст представителям малого и среднего бизнеса возможность погашать задолженность одним переводом — с разбивкой на статьи (например, перед государством, внебюджетными фондами), следует из протокола совещания у Андрея Белоусова.

Как пояснил «Известиям» близкий к кабмину источник, эксперимент по объединению налоговых выплат сначала будет проведен на субъектах МСП, однако впоследствии может быть распространен и на крупный бизнес. Он отметил, что механизм единого платежа будет похож на оплату услуг сотовых операторов: предприниматели смогут перечислять в бюджетную систему любые суммы и в любое время (в том числе авансом), а налоговая будет самостоятельно проводить их зачет и присылать уведомление в случае, если средств оказалось недостаточно.

Похожая система сейчас действует для физлиц: собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств могут направлять средства на уплату имущественных налогов с помощью одного платежного поручения.

Налог един Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» обратились к разработчикам инструмента с просьбой прокомментировать, почему в нем возникла потребность и каким образом он будет работать.

Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера, уверены там.

— Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пеней, — пояснили в Корпорации МСП.

Там добавили, что предлагают таким образом снять дополнительную нагрузку с предпринимателей и перенести на государство обязанность по разнесению платежей по различным налогам и сборам. Этот проект ложится в общую концепцию упрощения взаимодействия бизнеса и власти с помощью цифровизации государственных услуг и сервисов, сокращения необходимых действий со стороны предпринимателей и внедрения клиентоориентированного подхода к ним, полагают в госструктуре.

Налог един Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Минэкономразвития и Минфине не ответили на запросы «Известий».

Сэкономить на бухгалтере

Нововведение в большей мере актуально для малого бизнеса, который работает на специальных налоговых режимах и не платит НДС, акцизы, налог на добычу и многие другие сборы, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Их налоги действительно легко будет объединить в один, а при нынешней цифровизации казначейства разделить полученную сумму по разным структурам ничего не стоит — это будет сделано автоматически, отметил он. Такая система действительно удобнее для предпринимателей, чем существующая, резюмировал эксперт.

Идея введения единого платежного документа для малого и среднего бизнеса, безусловно, упростит взаиморасчеты между предпринимателями и налоговыми органами, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Однако прорывным или важным элементом снижения нагрузки, связанной с документооборотом, она не станет: в практическом смысле речь идет скорее о снижении вероятности ошибок при перечислении сборов. Кроме того, нововведение несколько увеличит собираемость налогов, спрогнозировал он.

Евгений Миронюк добавил, что одним из последствий введения единого платежного документа станет рост количества запросов со стороны МСП в налоговые органы, так как списание теоретически может не соответствовать расчетам самих предпринимателей и поданным декларациям. По мнению эксперта, многие компании всё равно будут пользоваться возможностью платить налоги по старой схеме с разбивкой на отдельные виды.

Единый платежный документ позволит бизнесу сэкономить на зарплате бухгалтеров: в ситуации, когда у государства есть вся информация о выручке и зарплатах в компании в электронном виде, а расчет суммы налога происходит автоматически, необходимости в них нет, отметил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Кроме того, он исключает возможность того, что компанию привлекут к ответственности за ошибку в налоговой ведомости, как это нередко бывает сегодня.

Впрочем, меры, принятые правительством во время пандемии, значительно снизили число фискальных проблем бизнеса, по крайней мере, на время. Так, многие платежи перенесли, задолженность за II квартал пострадавшим отраслям простили, список видов деятельности, которым доступна патентная система, увеличили, критерии УСН расширили, напомнил Владислав Корочкин.

В том сложном мире взаимоотношений предпринимателя и государства, в котором мы находимся сегодня, без бухгалтера не обойтись, категоричен член комитета ТПП РФ по поддержке и развитию МСП Игорь Скляр. По его мнению, ошибки нередко допускает сама налоговая: например, многие предприятия, перешедшие в 2021 году на УСН с ОСН, по-прежнему получают требования представлять максимально полную отчетность. Эксперт также выразил озабоченность, что при новой единой системе уплаты налогов доказать свою правоту предпринимателям будет тяжело. Следует предусмотреть механизм, который будет трактовать все неточности в пользу бизнеса, предложил он.