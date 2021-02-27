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Не все по клану: Минэк отложил разработку семейного патента

В ведомстве опасаются, что новое регулирование увеличит нагрузку на бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Не все по клану: Минэк отложил разработку семейного патента
2021-02-19 15:37:57">
2021-02-19 15:37:57
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Минэкономразвития отложило разработку семейного патента — специального налогового режима для предприятий, организованных родственниками. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее закрепление такой формы бизнеса в законодательстве было включено в Общенациональный план восстановления экономики. По мнению министерства, это потребует введения регулирования деятельности семейных предприятий, а значит, увеличит административную нагрузку на бизнес. Представители делового сообщества с Минэком не согласились: для семейных фирм важно получить особый статус, чтобы избавиться от излишнего внимания контрольных и правоохранительных органов.

Остались без патента

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С инициативой узаконить семейные предприятия в 2019 году выступила Торгово-промышленная палата. Как пояснял тогда глава организации Сергей Катырин, это позволило бы ввести налоговый режим «семейный патент» и таким образом освободить бизнесменов от бумажной волокиты.

— Сегодня практически 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчетности по трудовым отношениям. В результате предприниматели оформляют одного‑двух из них на предприятии, а остальные работники для государства остаются в тени, — заявлял он на встрече с президентом.

В связи с этим Сергей Катырин предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобретать патент на семью и работать в течение года, не оформляя других документов каждому родственнику. Руководитель семейной компании должен зарегистрироваться как ИП, а взаимоотношения с членами семьи оформить на основании гражданско-правового договора через мобильное приложение, по аналогии с процедурой для самозанятых граждан.

Не все по клану
минэк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также руководитель ТПП предлагал распространить на такие компании формы поддержки, предусмотренные для малых фирм.

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В результате летом 2019 года Владимир Путин согласился, что следует двигаться в направлении легализации бизнеса, который ведется родственниками, а в январе 2020-го Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект. Согласно документу, семейным предприятием должен был считаться бизнес, в уставном капитале которого члены одной семьи владеют более 50%, или же фирмы, половина работников которых родственники. Вместе с тем введение коллективного (семейного) патента стало одним из мероприятий Общенационального плана восстановления экономики. Впрочем, реализовано оно, скорее всего, не будет.

— Учитывая, что нет никаких ограничений для применения семейными предприятиями существующих специальных налоговых режимов, дальнейшая проработка данной инициативы отложена, — заявили «Известиям» в Минэкономразвития.

Там также отметили, что закрепление в законодательстве понятия «семейное предприятие» требует установления особенностей регулирования деятельности таких компаний, что может повлечь дополнительную нагрузку на бизнес. Это представляется избыточным, заявили в Минэке.

Не все по клану
налоговая
Фото: ТАСС/Антон Вергун

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что прорабатывают этот вопрос и представят позицию позже.

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Лишние вопросы

Форма «семейного предприятия» действительно позволила бы снизить бюрократическую, а также фискальную нагрузку, связанную с трудовыми отношениями, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Кроме того, поскольку сейчас сотрудники семейных компаний не всегда оформляются официально из-за жесткости законодательного регулирования, часть работников остается без социальной защиты, отметил эксперт.

Впрочем, некоторые риски всё же несет введение новой категории предпринимателей и налогового режима, полагает Евгений Миронюк. Фискальные и регуляторные послабления могут использоваться недобросовестными предпринимателями для уклонения от уплаты налогов, полагает он.

На сегодня контрольные ведомства и правоохранительные органы по-разному трактуют взаимосвязи между родственниками, отметил член комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.

Не все по клану
трудовая
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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— Например, когда муж — собственник фирмы, а жена — директор, и их организация оказывается в убытке, любой чиновник сразу задает вопрос: если у вас в уставе целью значится извлечение прибыли, почему ушли в минус? Затем он просит обосновать затраты, выясняет, что муж платит зарплату жене, у него возникают подозрения. А в следующем отчетном периоде компания начинает придумывать разные схемы, чтобы показать хотя бы минимальную прибыль и уклониться от дополнительного надзора по несуществующим поводам, — отметил эксперт.

Многие предприниматели поверили, что семейный бизнес будет урегулирован и они смогут вести дела без опасений, добавил Игорь Скляр. В России множество компаний, которые управляются родственниками и передаются из поколения в поколение, — для них важно получить особый статус, констатировал он.

Патент — один из мировых трендов, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но именно сегодня, когда коронавирус еще не до конца отступил, есть много более насущных проблем, полагает он. В первую очередь правительству следует сфокусироваться на восстановлении оборотов предприятий, реальных доходов населения и на том, как вывести экономику в целом на докризисные уровни. По его мнению, когда эти задачи будут выполнены, можно вернуться к идее семейного патента, которая сама по себе совсем неплохая.

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