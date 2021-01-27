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Хеппи НДС: кабмин изучает возможность снижения налога для ресторанов и отелей

ФНС анализирует, реально ли уменьшить ставку вдвое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Хеппи НДС: кабмин изучает возможность снижения налога для ресторанов и отелей
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2021-01-26 18:27:58
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Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник. Сейчас налоговая служба анализирует вероятные эффекты от этого на бюджет с одной стороны и на бизнес с другой. В Минэке поддерживают дополнительные инструменты стимулирования этих отраслей. В пресс-службе кабмина заявили, что продолжают заниматься системной поддержкой пострадавшего от пандемии бизнеса. По мнению участников рынка, такая мера необходима для балансировки неравномерной налоговой нагрузки в этих отраслях. Эксперты полагают, что послабление поддержит их, но вряд ли отразится на ценах для потребителей.

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Считают эффект

НДС на ресторанную и отельную отрасли может быть понижен, сейчас возможные варианты уменьшения ставки детально изучают в правительстве. Об этом «Известиям» рассказали два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник. По словам двух из них, Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета и как существенно это подстегнет бизнес.

Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%. Но пока окончательных расчетов нет, — заявил близкий к кабмину источник.

Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

Хэппи НДС
ресторан отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца.

Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина, рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии.

— Да, отдельные бизнесы пострадали, многие закрылись. Но если оценивать обороты отрасли в целом, нельзя сказать, что рестораторы и отельеры еле держатся, — пояснил собеседник позицию финансового министерства.

«Известия» обратились в Минфин, Минэкономразвития и пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, обсуждается ли понижение ставки и до какого уровня.

Хэппи НДС
Министерство финансов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В первом ведомстве на запрос не ответили. В Минэке заявили, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли, безусловно, требуется. Министерство ведет ее в тесном диалоге с регионами.

Правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе кабмина. За дополнительными комментариями там рекомендовали обратиться в Минфин и Минэк.

Цены не понизят

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Одна из ключевых фискальных проблем ресторанов и отелей — разбалансированность налоговой нагрузки, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, и для первых, и для вторых НДС — это фактически сбор с выручки. Предприятия сферы гостеприимства оказывают услуги по ставке в 20% При этом большинство поставщиков применяют 10% либо работают на «упрощенке», то есть вовсе без НДС. Это означает, что, например, ресторан не может понизить сумму уплаты НДС со своих продаж на входящий налог с закупок. Именно по этой причине предприятия сферы гостеприимства предпочитают работать на системах налогообложения, где нет этого сбора.

Кроме этого, в отрасли не урегулирована ситуация с конкуренцией: значительная часть предприятий общественного питания и гостиниц — это ИП либо ООО на спецрежимах, при которых они фактически освобождены от НДС и других налогов, добавил Игорь Бухаров. То есть если предприниматель открывает вторую точку — ресторан, он встает перед выбором: либо заниматься дроблением бизнеса и не платить налог, работая на спецрежимах, либо слететь на общую систему, где появляется НДС, рискуя работать в убыток.

Хэппи НДС
ресторан обслуживаниее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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У отрасли есть и другая особенность — высокий уровень затрат на персонал, добавил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Это также существенно сужает возможность по снижению налоговых выплат.

НДС — это косвенный налог, то есть и рестораны, и отели перекладывают его на конечного потребителя, включая в стоимость своих услуг, напомнил партнер Taxology Леонид Сомов. Есть сомнения, что все участники отрасли скорректируют цены в случае понижения фискальной нагрузки. В этом случае они смогут оставить себе больше выручки, но потребители уменьшения НДС не заметят, а бюджет получит меньше доходов.

Для ресторанов и отелей НДС занимает существенную часть налоговой нагрузки, согласился партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. В теории его понижение должно благоприятно отразиться и на ценах для клиентов, так как их следует пересчитать в связи с изменением ставки. Но ждать прямой взаимосвязи этих событий всё же не стоит, так как обычно подобные льготы не приводят на практике к снижению стоимости товаров и услуг для потребителей.

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Вероятно, это будет причиной не поднимать цены еще выше, но повсеместного снижения ждать не стоит, даже если инициатива будет реализована, резюмировал Давид Капианидзе.

Ограничения, связанные с COVID-19, безусловно, оказывают негативное влияние на доходы ресторанного бизнеса, добавил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. Но то, как рестораны воспользуются послаблением по НДС, во многом зависит от стратегии и текущего состояния каждой конкретной компании, отметил он.

С одной стороны, снижение цен позволило бы привлечь больше клиентов, но сейчас у такого роста есть естественный предел, обусловленный ограничительными мерами. С другой, у компаний есть важные статьи расходов, финансировать которые в кризисный период становится особенно сложно, например зарплаты и аренда. Поэтому многие действительно могут сохранить цены на прежнем уровне, направив высвободившиеся средства на эти статьи.

До пандемии сокращение НДС для общественного питания в разных странах, например в Китае, Австрии и Франции, на Кипре, во многом было направлено на снижение цен и наращивание спроса, отметил Левон Айрапетян. Но в период ковида ряд государств, таких как Турция или тот же Кипр, временно снизили ставку для ресторанов в качестве меры не столько по развитию, сколько по поддержанию бизнеса, добавил эксперт.

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