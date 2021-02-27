Диетолог рассказала о провоцирующих сонливость завтраках

Популярные утренние блюда, такие как каши быстрого приготовления и хлопья, могут вызывать чувства сонливости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, причина в том, что эти продукты обладают высоким гликемическим индексом и повышают уровень сахара в крови.

«Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям», — сказала Соломатина.

Диетолог уточнила, что допустимо употреблять хлопья из цельного зерна. Однако Соломатина посоветовала не добавлять к подобной еде, к примеру, тосты с джемом, так как это увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Помимо прочего, специалист посоветовала отказаться от свежевыжатых соков.

«Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок: они содержат большое количество органических кислот», — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что один или два таких завтрака никак не повлияют на здоровье человека, но употреблять перечисленные продукты на регулярный основе не рекомендуется.

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