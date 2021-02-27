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Диетолог рассказала о провоцирующих сонливость завтраках

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Популярные утренние блюда, такие как каши быстрого приготовления и хлопья, могут вызывать чувства сонливости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, причина в том, что эти продукты обладают высоким гликемическим индексом и повышают уровень сахара в крови.

«Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям», — сказала Соломатина.

Диетолог уточнила, что допустимо употреблять хлопья из цельного зерна. Однако Соломатина посоветовала не добавлять к подобной еде, к примеру, тосты с джемом, так как это увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Помимо прочего, специалист посоветовала отказаться от свежевыжатых соков.

«Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок: они содержат большое количество органических кислот», — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что один или два таких завтрака никак не повлияют на здоровье человека, но употреблять перечисленные продукты на регулярный основе не рекомендуется.

Ранее 27 февраля кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала о фруктах, которые могут навредить организму вплоть до возникновения сахарного диабета.

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