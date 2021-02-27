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Диетолог назвала самые опасные для здоровья фрукты

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Фрукты в некоторых случаях могут навредить организму, вплоть до возникновения сахарного диабета, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

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По словам врача, основную опасность представляет входящая в состав сладких плодов фруктоза. Чрезмерное потребление этого полисахарида ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

«В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой», — объяснила она.

По словам Мойсенко, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока.

Врач добавила, что употребление непривычных для организма экзотических фруктов, даже жестких, может привести к аллергическим реакциям. В этом смысле, по ее словам, на последнее место среди всех плодов, которые можно себе позволить, следует поставить киви, ананасы, бананы и манго.

Диетолог не рекомендует также увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например цитрусовыми. Этим же свойством, по ее словам, обладают многие ягоды: виноград, черная смородина и в особенности крыжовник.

Люди, испытывающие проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод должны вообще отказаться, считает Мойсенко. Она советует им съедать не более двух яблок и одной жесткой груши в неделю. Вместо черной смородины им лучше выбирать красную, советует врач. Небольшое количество фиников, по ее мнению, тоже не должно навредить.

Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон, который содержит много витамина С биофлавоноидов и пектина. Однако с осторожностью к этому фрукту должны относиться люди, у которых повышена кислотность желудка.

Ранее в феврале спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о самых вредных диетах, которые оказывают негативное влияние на здоровье. Так, из-за болезней ЖКТ опасными могут стать различные схемы голодания и монодиеты.

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