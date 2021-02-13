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Нутрициолог перечислила самые вредные диеты

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Перед тем, как садиться на любую диету, необходимо сдать анализы, побывать на приеме у терапевта, чтобы узнать о состоянии организма. Об этом в беседе с RT рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По словам специалиста, многие диеты противопоказаны при воспалительных процессах и хронических заболевания ЖКТ. Писарева отметила, что, например, далеко не всем подходят популярные сейчас различные схемы голодания.

«Многим людям с заболеваниями ЖКТ нельзя в принципе голодать длительное время. Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов», — пояснила эксперт.

Кроме того, специалист, добавила, что опасны и монодиеты, потому что при таких схемах питания организм зачастую недополучает нужные витамины и микроэлементы.

«Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало. Дня два он поест один и тот же продукт, потом он ему наскучивает. Эти диеты очень низкокалорийные», — отметила диетолог.

Писарева также рассказала о вреде детокс-диет с использованием только соков или смузи. В этом случае человек потребляет очень много овощей и фруктов, некоторые из которых несовместимы между собой.

«В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идет атрофия кишечника», — пояснила она.

Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать и индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща.

«Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое я хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету... Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока», — заключила она.

Ранее, 10 февраля, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала в беседе с «Известиями», что свежевыжатые соки стоит заменить на фрукты и овощи в цельном виде. Дело в том, что соковыжималка избавляет напиток от пищевой клетчатки, которая дает хорошее чувство насыщения и стимулирует работу пищеварительной системы.

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