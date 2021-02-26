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В МИД РФ заявили готовности к конструктивному диалогу с Эстонией по границе

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Российская Федерация готова вести с Эстонией конструктивные переговоры для решения пограничного вопроса, но Таллин должен разобраться со своими внутриполитическими разногласиями. Об этом говорится 26 февраля в сообщении на сайте МИД РФ.

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В Москве обратили внимание, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и президент республики Керсти Кальюладнд заявили о заинтересованности в ратификации договора с РФ о госгранице, однако радикально настроенные парламентарии, в том числе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, обвинили политиков в «трусости и сдаче позиций».

«Подчеркиваем, что не нами процесс ратификации был разрушен после подписания российско-эстонских договоров о границе в 2005 году, а затем заблокирован после их повторного заключения в 2014 году <...> Пусть политики этой страны прежде всего разберутся между собой, откажутся от политических спекуляций и предпримут шаги по решению пограничного вопроса на благо своего народа. Россия к конструктивному взаимодействию готова всегда», — отметили в МИДе.

24 февраля спикер Пыллуаас заявил, что Эстонии не нужен пограничный договор с Россией, поскольку РФ якобы оккупировала часть территории республики.

2 января Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Следовательно, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.

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