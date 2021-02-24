В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части территории страны

Эстонии не нужен пограничный договор с Россией, поскольку РФ якобы оккупировала часть территории республики. Об этом 24 февраля на торжественной церемонии подъема государственного флага над башней «Длинный Герман» в Таллине заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас

«В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей Конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом», — приводит слова политика телеканал Etvpluss.

По его словам, действует граница, определенная документом, несмотря на «оккупацию» Россией Печоры и территории за Нарвой.

По его словам, у Эстонии нет обязательств «узаконивать преступную оккупацию» и заключать с Москвой «идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чем говорит правительство».

2 января Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Следовательно, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.