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Памфилова привилась от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова привилась от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом она рассказала 26 февраля на встрече с политологами и экспертами.

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«Я тоже привита (от коронавируса. – Ред.) давно, всем советую. Только (вакциной. – Ред.) от «Вектора», – заявила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение. 16 ноября Минздрав России выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона».

18 февраля заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, которые принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

21 февраля генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины «ЭпиВакКорона».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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