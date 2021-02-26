Памфилова привилась от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова привилась от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом она рассказала 26 февраля на встрече с политологами и экспертами.

«Я тоже привита (от коронавируса. – Ред.) давно, всем советую. Только (вакциной. – Ред.) от «Вектора», – заявила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение. 16 ноября Минздрав России выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона».

18 февраля заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, которые принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

21 февраля генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины «ЭпиВакКорона».

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