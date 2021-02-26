МИД РФ будет добиваться предъявления обвинений экс-охраннику концлагеря

Москва настаивает на предъявлении обвинений 95-летнему Фридриху Бергеру, который был охранником нацистского концлагеря Нойенгамме в 1945 году и в настоящее время выслан министерством юстиции США в Германию. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что Россия положительно оценивает решение американских властей о выдворении Бергера. При этом Москва намерена просить у Берлина разъяснений о том, почему нацистский преступник не был взят под стражу. Захарова указала, что поступают данные о том, что дело против Бергера было закрыто якобы за отсутствием вины.

«По имеющейся информации, Фридрих Бергер находится на пенсионном обеспечении Германии, в том числе с учетом его службы в годы войны. По прибытии в ФРГ его лишь допросили и не взяли под стражу... Со своей стороны намерены настойчиво добиваться от германских властей прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что «зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности». По ее словам, России в данном вопросе останется непреклонной.

20 февраля минюст США объявил о депортации 95-летнего Фридриха Бергера «за участие в спонсируемых нацистами актах преследования». Он переехал из Германии в штат Теннеси в 1959 году и долгое время скрывал свое прошлое. Американский суд осенью 2020 года постановил лишить его гражданства и отправить на родину.

«Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции [США] и его партнеров по правоохранительным органам обеспечить, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека», — сказал исполняющий обязанности генпрокурора Монти Уилкинсон.

Как пишет газета Der Spiegel, Бергер был доставлен во Франкфурт на санитарном борту. Его допросили сразу по прибытии. При этом издание называет маловероятным судебный процесс над бывшим нацистом в силу его возраста.

В 2013 году в Германии стартовала европейская кампания по поиску последних оставшихся в живых нацистских преступников и их пособников. Инициатором операции «Последний шанс II» выступил Центр Симона Визенталя.