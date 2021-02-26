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Алиев прокомментировал события в Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении. Об этом он заявил 26 февраля на пресс-конференции для зарубежных журналистов.

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«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – добавил он.

По словам Алиева, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

Азербайджанский лидер выразил надежду, что события в Армении не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал 9 ноября с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным.

25 февраля в Ереване прошли акции сторонников и противников Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Он добавил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути для мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Он призвал заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам премьер-министра, народ не допустит военного переворота в Армении.

В этот же день начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал происходящее в республике попыткой военного переворота и освободил от должности Гаспаряна.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.

26 февраля сообщалось, что около 200 человек, которые объявили бессрочную акцию с требованием отставки Пашиняна, ночевали в лагере. Они жгли костры, чтобы согреться. К утру стали приходить новые люди с продуктами и теплыми вещами.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона, а также возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В конце прошлого года он заявлял, что готов уйти со своего поста, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных выборов в парламент, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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