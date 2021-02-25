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Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Об этом он заявил 25 февраля во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

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«Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя», — сказал Пашинян.

Он добавил, что глава минобороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей.

Ранее, 25 февраля, Генштаб ВС Армении выступил с требованием об отставке Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

24 февраля члены оппозиционного «Движения спасения родины», которые требовали отставки премьера, ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ).

23 февраля в Ереване были задержаны 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении. Они требовали встречи с главой ведомства и ответа за бесчинства, которые устроили полицейские.

Днем ранее «Движение за спасение родины» на площади Франции в Ереване провело акцию протеста. На ней несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Как заявил координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, оппозиция будет каждый день проводить протесты с требованием отставки премьер-министра Армении.

Отставки Пашиняна активисты требуют после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, заверенный в том числе президентом РФ Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития. 25 декабря 2020 года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных выборов в парламент, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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