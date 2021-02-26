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В центре Еревана сторонники оппозиции начали собираться у палаточного лагеря

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Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 26 февраля.

Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте
Генштаб Армении потребовал отставки правительства

Около 200 человек, которые объявили бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ночевали в лагере. Они жгли костры, чтобы согреться. К утру стали приходить новые люди с продуктами и теплыми вещами.

На проезжей части проспекта Баграмяна у здания парламента установили порядка 20 палаток. Как ожидается, около 10:00 по московскому времени в армянском парламенте должно начаться заседание.

Движение по проспекту перекрыто, там дежурят наряды полиции. Обстановка спокойная.

Как сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения», полиция взяла в кольцо здание нацсобрания. Были замечены восемь автобусов с сотрудниками правоохранительных органов и две машины с колючей проволокой около улицы Демирчяна.

Накануне лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция также заявляла о намерении оставаться в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Накануне днем в городе прошли акции сторонников и противников Пашиняна.

Тогда же оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и позднее освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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