Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузинская оппозиция заявила о подготовке непрерывных акций протеста
Общество
Директора фабрики в Норильске взяли под домашний арест по делу об обрушении
Мир
Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования СП-2
Мир
Оппозиция решила не покидать центр Еревана до отставки Пашиняна
Экономика
Экс-министр финансов РФ сравнил биткоин с пирамидой МММ
Интернет
На Украине решили заблокировать более 400 сайтов
Мир
В Нью-Йорке обнаружили способную снизить эффективность вакцин мутацию SARS-CoV-2
Общество
Жителям Москвы пообещали метеорологические «качели» в марте
Экономика
Правительство выделит 7,8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса
Сюжет:

Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны.

Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте
Генштаб Армении потребовал отставки правительства

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить» — сказал он в четверг, 25 февраля, в обращении к военным на митинге.

По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

«Армия должна подчиняться народу и правительству, которого избрал народ. Армия не должна принимать участие в политических процессах», — добавил он.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении решила оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. В настоящее время в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках Конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. Глава кабмина со своей стороны освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. Он считает, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В того момента в стране продолжаются акции протеста. Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021