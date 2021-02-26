Число случаев отравления в Каспийске достигло 33

Число отравившихся в дагестанском Каспийске увеличилось до 33, пишет в пятницу, 26 февраля, пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Всего,за период с 21 по 25 февраля среди населения г. Каспийска зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции. Госпитализировано в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» г. Махачкалы — 22 человека, в том числе детей — 20», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 29 обращениях. Кроме того, 16 детей госпитализировали с признаками отравления. Прокуратура республики организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска, а СК возбудил уголовное дело.

В тот же день ГУ МЧС по Дагестану организовало подвоз питьевой воды в Каспийск из-за массового отравления.

В Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления могла стать загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

«Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям 2 пробы и по санитарно-химическим показателям (мутность) — 12 проб воды», — добавили в ведомстве.

Также в городе проводят гиперхлорирование воды.