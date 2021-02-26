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В Крыму назвали глупым заявление ЕС по статусу полуострова

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала заявление глава евродипломатии Жозепа Борреля, который сказал что ЕС отказывается признавать российский статус полуострова.

По ее словам, все сказанное является очередными глупыми зaявлениями ЕС, предстaвители которого никогдa не были в Крыму и не общaлись с крымчанaми.

«В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Кaк говорится в пословице, в чужом глaзу соринку видишь, а в своем бревнa не замечаешь», — рассказала Гридчина в беседе с «РИА Новости».

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Она также призвала Евросоюз обрaтить внимание на бесконечное нaрушение прaв человекa в запaдных стрaнах.

22 февраля в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». На нем выступили в том числе Хойсген и Полянский. Постпред ФРГ выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют на полуострове.

Во вторник, 23 февраля, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Киев пытается представить борьбу с радикальными течениями как преследование крымских татар и украинцев в Крыму.

Ранее в тот же день постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». Он считает, что Москва пытается уничтожить самобытность украинцев и крымских татар на полуострове, продолжая произвольные аресты.

В ходе заседания ГА ООН он призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В суде подтвердили свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям Киева по событиям 2014–2015 годов на полуострове.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, обвинив в них Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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