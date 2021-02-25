В Кремле прокомментировали политическую ситуацию в Армении

Российские власти призывают граждан Армении к решению проблем в рамках правового поля, заявил в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника. Мы призываем к спокойствию и полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — отметил представитель Кремля.

Он также указал на важность взаимодействия Москвы и Еревана по линии Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации пунктов трехстороннего документа по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан несколько месяцев тому назад», — напомнил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, пока что контакты между Россией и Арменией не состоялись, однако сообщение с Ереваном организуется при необходимости «достаточно оперативно».

Комментировать заявления Пашиняна об «Искандерах» Песков не стал.

«Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», — добавил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Накануне члены оппозиционного «Движения спасения родины», которые требовали отставки премьера, ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ).

23 февраля в столице Армении были задержаны 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста, они требовали отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении. Они требовали встречи с главой ведомства и ответа за бесчинства, которые устроили полицейские.

Днем ранее в Ереване прошли протесты. На них несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Активисты требуют отставки Пашиняна после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает прекращение огня в Карабахе, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что ключевые оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных выборов в парламент, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция данную инициативу отвергла.