Власти Москвы назвали возможные сроки снятия ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 25 февраля.

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал он.

Ефимов добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий могут вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

Ранее, 17 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил в прямом эфире в Instagram, что ожидает снятия ограничений по COVID-19 в столице в ближайшие недели.

В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отмечала, что основные ограничения могут снять в России к концу мая. Она порекомендовала не спешить с отменой масочного режима, несмотря на то что современные технологии не стоят на месте. По ее словам, в Совфеде сохраняется специальный пропускной режим.

По данным оперштаба на 25 февраля, в России за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, это наименьшее число с 7 октября 2020 года. В Москве — 1406 новых пациентов.

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