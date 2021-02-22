Держать в онлайне: цифровой ассистент определит COVID-19 по телефону

В русскоязычном сегменте интернета появилась программа, которая умеет диагностировать COVID-19 и другие болезни по жалобам пользователей. Чат-бот показал точность выявления коронавирусной инфекции выше 96%, утверждают разработчики. Голосовой помощник может говорить на 36 языках. Приложение было создано, чтобы снизить нагрузку на телефонные горячие линии, которые начали работать во многих странах после начала пандемии. Но полностью доверять таким программам нельзя, предупреждают эксперты: они лишь находят наиболее подходящую под набор симптомов болезнь и не могут заменить диагноз врача.

Разговор по-человечески

Австрийские специалисты создали компьютерную программу, которая способна ставить диагноз по симптомам, описанным пользователем. Приложение диагностирует больше 20 тыс. заболеваний , но в первую очередь создатели планируют использовать его возможности для борьбы с пандемией коронавируса.

Электронный ассистент получил имя Симптома. После массового распространения COVID-19 во многих странах для помощи населению начали открывать телефонные горячие линии. «Эти сервисы сильно перегружены по всему миру, что приводит к многочасовому ожиданию или отключению дозвонившихся», — указали авторы разработки в статье в журнале Nature. Создание цифрового ассистента сможет решить эту проблему.

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Попытки использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы выявлять потенциальных больных COVID-19 среди обратившихся за медицинской помощью, уже предпринимались ранее. Все виды цифровых помощников такого рода можно разделить на две группы. Одни предлагают дозвонившимся отвечать на стандартные вопросы только да или нет. Их недостатки — слишком упрощенное понимание проблем пациента и неспособность использовать дополнительные данные, которые сообщает дозвонившийся.

Другие просят пользователя выбрать имеющиеся у него симптомы из представленного списка. Но такие системы можно использовать только для выявления очень ограниченного числа болезней с четко выраженными признаками, и их сложно адаптировать к вновь возникающим заболеваниям.

Разработка австрийских специалистов умеет понимать обычную разговорную речь пациента. Программу обучили диагностировать COVID-19 на 30 подтвержденных примерах. Общие для всех этих случаев симптомы система расценивает как признаки заражения коронавирусом. Если жалобы обратившегося за помощью совпадают с описанными в примерах, программа ставит диагноз COVID-19.

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Чтобы искусственный интеллект работал быстро, не задавая большого количества вопросов, разработчики выделили группу ключевых симптомов, которые немедленно расцениваются как признаки коронавирусной инфекции. В их число вошли, например, высокая температура, сухой кашель или контакт с носителем.

В ходе испытаний искусственный интеллект ошибся один раз, когда необходимо было определить болезнь по единственному симптому, характерному для разных заболеваний. Чувствительность компьютерной программы к COVID-19 составила 96,6%, утверждают разработчики.

Специалисты проверили способности чат-бота и к диагностике других болезней. Цифровой ассистент проанализировал больше 1 тыс. реальных случаев нековидных заболеваний, относящихся к 84 областям медицины, которые были описаны в Британском медицинском журнале. У 41 пациента из этой категории система обнаружила возможные проявления COVID-19. В семи случаях искусственный интеллект ошибочно оценил вероятность, что это коронавирусная инфекция, выше, чем вероятность правильного диагноза.

Ассистент в помощь

В условиях пандемии такие приложения имеют право на существование и могут быть востребованы, считает доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Каплун. Данных для обучения искусственного интеллекта за время пандемии накопилось достаточно, а это позволяет быть уверенным, что точность диагностики получится как минимум не хуже, чем это бы мог сделать оператор, пояснил эксперт.

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Доверие к сервису со стороны пользователей будет зависеть от восприятия конкретными людьми таких чат-ботов и умения программы четко отвечать на поставленные вопросы , полагает Дмитрий Каплун. Кому-то, чтобы согласиться с диагнозом, хватит и такого общения, а кому-то обязательно нужен человек на другом конце провода. Нагрузку же с операторов чат-боты могут снять.

— С точки зрения математики программирования такие системы представляют интерес. Они могут служить хорошим помощником для первичной ориентации в диагнозах для врача, чтобы доктору понадобилось меньше времени для постановки точного диагноза, — отметил проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев.

Самой известной системой диагностики в мире можно назвать суперкомпьютер IBM Watson , отметил эксперт. Более 50 центров во всем мире использовали его для диагностики рака. Все такие программы работают по похожему алгоритму. Они анализируют наборы симптомов или результаты анализов. А дальше сравнивают их с большой базой случаев, накопленных в предыдущих исследованиях. Нужно понимать, что эти системы не ставят диагноз, а лишь находят наиболее подходящее заболевание к набору симптомов. Доверять результатам, которые они получают без участия врача, еще рано, подчеркнул Александр Фадеев.

Держать в онлайне Суперкомпьютер IBM Watson Фото: commons.wikimedia.org/Clockready