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Один ребенок погиб в результате пожара в доме под Челябинском

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При возгорании в частном доме в городе Миасс в Челябинской области пожарные обнаружили тело девочки. Еще два ребенка и женщина самостоятельно покинули дом. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в четверг, 25 февраля.

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Детей госпитализировали с ожогом верхних дыхательных путей, женщина от госпитализации отказалась.

«В ходе разведки в одной из комнат на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка без признаков жизни», — отмечается в сообщении.

Сотрудников МЧС, которые прибыли на тушение пожара, своевременно не предупредили о том, что в доме находится этот ребенок, в результате «было упущено драгоценное время». По данным ведомства, верхний ярус кровати практически не оставил девочке шансов: угарный газ при пожаре скапливается в верхней части помещения.

Отмечается, что в доме по улице Коммунистической проживали женщина с тремя детьми. Ночью она проснулась от запаха гари и, зайдя на кухню, увидела там пожар. Вместе с одной из дочерей 2007 года рождения они выбрались через окно, а ее сын 2005 года рождения покинул дом через другое окно.

Открытое горение ликвидировали на площади 60 кв м.

Среди версий возникновения пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее, 23 февраля, в результате возгорания в деревянном многоквартирном доме в Якутии в городе Нюрба погибли три человека. В ходе тушения огня спасатели эвакуировали трех человек, которые были без сознания, и передали их врачам скорой помощи. Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту ЧП.

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