Прокуратура начала проверку после гибели трех человек в пожаре в Якутии

Прокуратура Нюрбинского района (Республика Якутия) проводит проверку по факту пожара, в результате которого погибли три человека. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Возгорание произошло в деревянном доме на 16 квартир в квартале «Энергетик» в Нюрбе 22 февраля. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Пожарные вынесли из помещения трех человек в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия проводили сотрудники скорой помощи, однако спасти погорельцев не удалось.

Прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, будут взяты на контроль вопросы соблюдения жилищных прав граждан, которые проживали в горевшем доме. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что в Московской области при пожаре погибли четыре человека, включая двоих детей.